بنك المشرق يتعاون مع Oracle لتوسيع نطاق عملياته المصرفية العالمية

المصدر: دبي - البيان

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أعلن المشرق، عن توسيع نطاق شراكته الاستراتيجية مع Oracle للخدمات المالية، لدعم نمو عملياته على المستوى العالمي. وجاء هذا الإعلان خلال حفل توقيع حضره محمد عبد الرازق، رئيس مجموعة التكنولوجيا والتحول والمعلومات في المشرق، وفيناياك هامبيهاليكار، رئيس قسم الاستشارات لمنطقة اليابان وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا لدى Oracle للخدمات المالية.

وسيعتمد المشرق حلول Oracle المتقدّمة لاستبدال أنظمته الأساسية بهدف تحديث وتبسيط وتحسين عملياته التشغيلية ضمن الأسواق الدولية الرئيسية، مثل هونغ كونغ والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة. كما يعمل المشرق على إنشاء بنوك رقمية له في باكستان وسلطنة عمان، مما سيتيح تقديم خدمات مالية مبتكرة ومتقدّمة. وستوفر Oracle البنية التحتية القوية اللازمة لدمج الكيانات والخدمات الجديدة وتبسيط العمليات والامتثال لأحدث المعايير المصرفية العالمية، لتمكين المشرق من توسيع نطاق أعماله ضمن مناطق جغرافية متعدّدة.

وقال محمد عبد الرازق، رئيس مجموعة التكنولوجيا والتحول والمعلومات في المشرق: «يأتي تعاوننا مع Oracle انسجاماً مع رؤيتنا الرامية إلى تعزيز الابتكار واستثماره لخدمة عملائنا وزملائنا ومجتمعاتنا من خلال عملياتنا العالمية».

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