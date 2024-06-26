تعاون بين «الإمارات لتموين الطائرات» و«المتحدة للسيارات والمعدات الثقيلة»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «الإمارات لتموين الطائرات»، أحد أكبر مزودي تموين الطائرات عالمياً، عن توقيع اتفاقية رسمية مع الشركة المتحدة للسيارات والمعدات الثقيلة، لتعزيز الكفاءة التشغيلية، ومواكبة ارتفاع الطلب في قطاع الطيران المتنامي.

تم توقيع الاتفاقية من قبل محمود أمين الرئيس التنفيذي لشركة «الإمارات لتموين الطائرات»، وخليفة الكتبي المدير الإداري للشركة المتحدة للسيارات والمعدات الثقيلة.

وتنص بنود الاتفاقية على تزويد الشركة المتحدة للسيارات والمعدات الثقيلة، شركة الإمارات لتموين الطائرات، بأسطول من شاحنات مان الحديثة، المعروفة بموثوقيتها العالية، وتقنياتها المتطورة، وأدائها القوي. وتعزز هذه الشاحنات الكفاءة التشغيلية في شركة الإمارات لتموين الطائرات، من خلال تسريع عمليات التسليم، وضمان سلاسة تدفق البضائع، وتقديم الخدمات الضرورية للحفاظ على مكانة الشركة الرائدة في القطاع.

وقال خليفة الكتبي: «يسرنا التعاون مع الإمارات لتموين الطائرات، الشركة الرائدة في قطاع تموين الطائرات. وتعكس هذه الشراكة التزامنا الراسخ بتقديم أفضل حلول النقل والخدمات اللوجستية، فضلاً عن دعمنا المستمر لشركائنا، من أجل تحقيق التميز التشغيلي».

من جانبه، قال محمود أمين: "يمثل حصولنا على شاحنات مان الجديدة، من الشركة المتحدة للسيارات والمعدات الثقيلة، استثماراً مهماً لتعزيز كفاءة الخدمات اللوجستية لدينا، بالتوازي مع سعينا المستمر للارتقاء بالإمكانات التشغيلية واللوجستية في الشركة. وتضمن هذه الصفقة قدرتنا على مواصلة تقديم أعلى معايير الخدمة لعملائنا.

وتسعى الإمارات لتموين الطائرات، إلى تعزيز مستويات الكفاءة، بالاستفادة من إمكانات أسطول شاحنات مان الجديد، ما يرسخ سمعة الشركة في تقديم الخدمات الاستثنائية، مع تلبية الطلب المتنامي للعملاء العالميين بدقة وسرعة أكبر. كما يعزز ذلك دور الطرفين في دفع عجلة الابتكار والتميز في القطاعات المعنية.

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