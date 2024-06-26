تعاون بين «الإمارات لتموين الطائرات» و«المتحدة للسيارات والمعدات الثقيلة»

المصدر: وام

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وقعت الإمارات لتموين الطائرات - أحد أكبر مزودي تموين الطائرات عالمياً - اتفاقية مع الشركة المتحدة للسيارات والمعدات الثقيلة، لتعزيز الكفاءة التشغيلية ومواكبة ارتفاع الطلب في قطاع الطيران المتنامي.

وقع الاتفاقية محمود أمين، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات لتموين الطائرات؛ وخليفة الكتبي، المدير الإداري للشركة المتحدة للسيارات والمعدات الثقيلة.

وتنص الاتفاقية على تزويد الشركة المتحدة للسيارات والمعدات الثقيلة، شركة الإمارات لتموين الطائرات بأسطول من الشاحنات.

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