العضو المنتدب لـ «ريبورتاج العقارية» ضمن قائمة أقوى 150 شخصية بقطاع البناء لعام 2024

المصدر: أبوظبي - البيان

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اختارت مجلة كونستركشن ويك «construction week»، المنصة الإخبارية المتخصصة في قطاع الإنشاءات والمقاولات على مستوى الشرق الأوسط، أندريا نوسيرا، العضو المنتدب لشركة ريبورتاج العقارية، ضمن قائمة أقوى 150 شخصية وأكثرها تأثيرًا في قطاع التشييد والبناء في الشرق الأوسط لعام 2024.

ويعد أندريا نوسيرا، من الشخصيات القيادية البارزة في قطاع العقارات بالإمارات والمنطقة، حيث يشغل منصبه الحالي منذ تأسست ريبورتاج العقارية عام 2014.

وبفضل خبرته الطويلة في مجال العقارات قاد نوسيرا «ريبورتاج العقارية» للتوسع وإطلاق العديد من المشاريع المتميزة داخل الإمارات وخارجها، حيث تضم محفظة «ريبورتاج العقارية» 35 مشروعا بالإمارات، ومصر، وتركيا، والمغرب والسعودية.

ومؤخراً اختارت فوربس الشرق الأوسط، أندريا نوسيرا، المدير العام لريبورتاج العقارية في المركز 57 ضمن قائمة «قادة الشركات العقارية الأكثر تأثيرًا في الشرق الأوسط» لعام 2024، والتي تسلط الضوء على 100 مطور عقاري في المنطقة، ممن يعتمدون على الابتكار ويعملون على بناء المستقبل.

وحققت «ريبورتاج العقارية» مبيعات بقيمة 3.7 مليار درهم (مليار دولار) خلال عام 2023، مقابل مبيعات بقيمة 2,3 مليار درهم حققتها الشركة خلال عام 2022، بنمو يتجاوز 60%، كما حققت مبيعات تتجاوز 2.5 مليار درهم، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.

وكشفت «ريبورتاج» خلال الأشهر الأخيرة عن إطلاق المزيد من المشاريع الجديدة مع مواصلة تنفيذ وإنجاز المشاريع القائمة وفق الخطط الزمنية المحددة، حيث باشرت خلال الفترة الأخيرة تسليم عدد من المشاريع، منها مشروع الواحة ريزيدنس 2 «أويسيس 2» في مدينة مصدر، والذي يضم نحو 304 وحدات سكنية، بعدما باشرت العام الماضي تسليم مشروع «الواحة ريزيدنس 1» في مدينة مصدر، بالإضافة إلى تسليم مشروع «الراحة لوفتس» في منطقة شاطئ الراحة بأبوظبي.

كما أنجزت الشركة المرحلة الأولى من مشروع «ركان لوفتس» الذي تباشر الشركة تطويره في منطقة «دبي لاند» بالتعاون مع شركة «كونتيننتال للاستثمار».

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