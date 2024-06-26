«فيتش» تمنح أبوظبي نظرة مستقبلية مستقرة

المصدر: (دبي - مصطفى درويش)

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ثبتت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني لأبوظبي عند مستوى AA على المدى الطويل لإصدار العملات الأجنبية، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

ويسلط تأكيد التصنيف الضوء على ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في دولة الإمارات، فضلاً عن مقاييسها المالية والخارجية القوية، والتي يدعمها انخفاض ديونها الحكومية، وارتفاع صافي الأصول الأجنبية السيادية.

ويعد الدين الحكومي لأبوظبي من بين أدنى الديون السيادية المصنفة من قبل وكالة «فيتش»، كما أن صافي الأصول الأجنبية السيادية من بين أعلى المعدلات.

وقالت الوكالة إنها تتوقع أن تحقق أبو ظبي فوائض مالية بنسبة 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 و3.6% في عام 2025، بعد تقديراتها البالغة 11% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023.

كما تتوقع أن يرتفع إنتاج النفط بما يتماشى مع اتفاق «أوبك +» في يونيو 2024 ليصل إلى 3.375 ملايين برميل يومياً بحلول ديسمبر 2025، والذي لا يزال أقل بكثير من الطاقة الإنتاجية المعلنة لأبوظبي البالغة 4.85 ملايين برميل يومياً. وقالت الوكالة إنه من المتوقع أن يظل الإنفاق ضمن النطاق المستهدف الذي حددته السلطات والذي يتراوح بين 260 مليار درهم إلى 300 مليار درهم. وأضافت أنه سيتم تنفيذ غالبية الإنفاق الرأسمالي في أبوظبي من قبل الشركات المملوكة للدولة وليس على ميزانية الحكومة المركزية.

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