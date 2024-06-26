2.3 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: (دبي - البيان)

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، 2.3 مليار درهم، تمت عبر 787 صفقة، وشهدت الدائرة تسجيل 624 مبايعة بقيمة 1.83 مليار درهم، منها 82 مبايعة لأراضٍ، و425 مبايعة لوحدات سكنية، و117 مبايعة لمبانٍ.

وتصدرت منطقة مدينة المطر من حيث القيمة بـ 317 مليون درهم عبر 85 صفقة، وجاءت ثانياً منطقة وادي الصفا 3 بقيمة 210 ملايين درهم، نتجت عن 6 صفقات، وثالثاً منطقة الخليج التجاري بـ 125 مليون درهم، عبر 68 صفقة، ورابعاً منطقة وادي الصفا 7 ، عبر 11 صفقة بقيمة 86 مليون درهم.

وشهد السوق العقاري في دبي بيع 5 قطع أراضٍ سكنية في منطقة وادي الصفا 3 بقيمة 201 مليون درهم، كما بيعت شقة على المخطط في منطقة قناة دبي المائية ضمن مشروع «إيدن هاوس ذي كانال» بقيمة 18 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 287 مليون درهم تمت عبر 139 معاملة، منها 39 رهناً لأراضٍ، و108 رهونات لوحدات سكنية، و21 رهناً لمبانٍ، كما شهد السوق تسجيل 24 هبة بقيمة 189 مليون درهم.

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