131.7 ملياراً أصول التأمين بالإمارات نهاية مارس

المصدر: (أبوظبي - وام)

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شهد إجمالي أصول قطاع التأمين في الإمارات زيادة على أساس سنوي بنحو 3.4 مليارات درهم أو ما نسبته 2.65% مع نهاية الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى 131.7 مليار درهم، مقارنة بـ 128.3 ملياراً في نهاية الربع الأول من 2023.

وأظهرت الإحصاءات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي أن العائد على متوسط الأصول ارتفع إلى 0.6% في نهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ 0.35% في نهاية العام الماضي، ومقابل 0.5% في نهاية الربع الأول 2023، ووصلت نسبة صافي إجمالي الأرباح إلى صافي الأقساط المكتتبة إلى 8% مع نهاية الربع الأول من العام الجاري، ارتفاعاً من 7.8% في نهاية الربع الأول 2023، وزادت نسبة الأموال الذاتية إلى الحد الأدنى من متطلبات رأس المال إلى 376.9% في نهاية الربع الأول 2024 ارتفاعاً من 364.2% في نهاية 2023 ومقابل 340.6% في نهاية الربع الأول 2023.

ووصلت نسبة الأموال الذاتية إلى متطلبات رأس المال للملاءة المالية إلى 194.8% مع نهاية الربع الأول من العام الجاري.

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