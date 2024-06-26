90 % من المؤسسات في الإمارات تنافس للابتكار في الذكاء الاصطناعي

المصدر: (دبي - البيان)

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كشفت «دراسة محفز الابتكار» التي أعدتها شركة دِل تكنولوجيز بأن الذكاء الاصطناعي التوليدي والذكاء الاصطناعي سيؤديان إلى إحداث تحول كبير في الصناعات في المستقبل، وذلك وفقاً لـ95 % المشاركين في الدراسة من الإمارات.

وتشير الدراسة إلى أنه على الرغم من وجود تفاؤل واسع النطاق بشأن الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي، إلا أن مدى استعداد المؤسسات لوتيرة التغيير السريعة يختلف بشكل كبير. وتقول الأغلبية الساحقة (90 %) من المؤسسات في الإمارات، إنها في وضع جيد على الصعيد التنافسي، ولديها استراتيجية قوية في هذا الإطار. وفي الوقت نفسه، فإن نصف المشاركين تقريباً (51 %) غير متأكدين من الشكل الذي ستبدو عليه صناعاتهم خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، وأشار 75 % إلى أنهم يكابدون العناء من أجل مواكبة وتيرة التحول هذه. وذكر المشاركون أن نقص المواهب المناسبة

(31 %)، ومخاوف خصوصية البيانات والأمن السيبراني (27 %)، ونقص الميزانية (31 %)، هي من أهم التحديات.

وأشار المشاركون إلى الإمكانات التحويلية أو الكبيرة التي تتيح للذكاء الاصطناعي التوليدي تقديم قيمة في مجال تحسين حالة أمن تكنولوجيا المعلومات (62 %)، ومكاسب الإنتاجية (60 %)، وتحسين تجربة العملاء (61 %). كما أنهم يدركون أيضاً التحديات التي يجب التغلب عليها (75 %)، ويخشون من أن يتسبب الذكاء الاصطناعي التوليدي بخلق مشكلات تتعلق بالأمان والخصوصية (89 %).

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