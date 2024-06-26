تنامي الطلب على المشاريع السكنية المستدامة بسوق الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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شهد النصف الأول من العام 2024 تواصل النجاحات الملفتة للقطاع العقاري في دولة الإمارات مع تنوع الطلب على الوحدات العقارية وتسجيل مايو الفائت أرقاماً قياسية، هي الأولى من نوعها في هذا الشهر من حيث عدد المبايعات وقيمتها، حيث كشف أحدث تقرير أصدرته بروبرتي فايندر تحت عنوان «فتح الأبواب» اهتمام الباحثين عن المنازل بالوحدات ذات التصاميم الفسيحة التي يمكن تخصيصها لتلبية احتياجاتهم الشخصية وبالحياة المجتمعية المستدامة، إلى جانب العديد من العوامل الأخرى التي تؤثر على اختياراتهم المعاصرة.

مبادرات

ويبدو جلياً في هذه الأيام تنامي طلب المستهلك على الأبنية المستدامة وأخذ عنصر الاستدامة في الاعتبار عند اختيار تصميم المجتمعات السكنية، مع إعطاء الأولوية لتلك الحاصلة على شهادة التصنيف العالمي للمباني الخضراء «ليد». وقد أطلقت حكومة الإمارات العديد من المبادرات التي تنسجم مع رؤيتها الرائدة للمدن المستقبلية، والتي تضع الاستدامة والعيش السهل الرغيد ضمن أولوياتها. ومن أبرز هذه الجهود «استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050» و«خطة أبوظبي 2030».

وقد سلط خبراء القطاع الضوء على أهم الأسباب التي تجعل الاستدامة عاملاً مهماً لا بد من أخذه بعين الاعتبار مع تطور المنظومة العقارية وتوسعها لتشمل عوامل جديدة تؤثر على الطلب في السوق ومنها ميزات كبيرة للمطورين العقاريين في المستقبل، سياسة التأشيرات المتنوعة تدعم الخيارات المستدامة، مع الاهتمام اللافت بمجالات التطوير الجديدة.

وتشكل العديد من المشاريع الجديدة قيد التنفيذ فرصاً وخيارات مستقبلية واعدة للباحثين عن عقارات، وهذا يتطلب أيضاً منظومة تكنولوجية رائدة للبحث عن العقار، منظومةٌ تواكب أحدث اتجاهات السوق وتوفر للمستهلك جميع المعلومات اللازمة في مكان واحد لمساعدته على اتخاذ قرارات مستنيرة وصائبة. وقال شريف سليمان، الرئيس التنفيذي للإيرادات، بروبرتي فايندر: «من المشجع رؤية هذه المناقشات المستفيضة حول الاستدامة في القطاع، انسجاماً مع الرؤية الوطنية الأشمل.

وقد أظهرت أحدث النتائج التي توصل إليها تقريرنا الفني الأول إعطاء المستهلك الأولوية لعامل الاستدامة في رحلة البحث عن منزل، سواء داخل المجتمعات السكنية أم عبر المباني السكنية، وهو ما لاحظه المطورون والجهات الفاعلة في القطاع على حد سواء. ونحن في بروبرتي فايندر نولي الابتكار أهمية كبيرة لتلبية هذه الحاجات عبر توفير تقنيات بحث فاعلة ومرشحات تسهل التصفح والتنقل، وتنسيق الخيارات التي تهم المستهلك. ومع تنامي الاهتمام بكفاءة الطاقة وممارسات البناء الصديق للبيئة وترسيخ مكانتها كمتطلبات رئيسية في القطاع، نتطلع إلى استجابة السوق السريعة لهذه الاحتياجات خلال الأشهر المقبلة».

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