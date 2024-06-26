«كيوب» تكشف عن محفظة عقارية في دبي بـ 2.6 مليار درهم

المصدر: دبي - البيان

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تدخل شركة «كيوب للتطوير»، وهي شركة عالمية تمتلك 30 عاماً من الخبرة في التطوير العقاري، إلى سوق الإمارات المزدهر. وتلتزم الشركة بعمليات تطوير مستدامة ومحفظة من المشاريع في الفترة المقبلة بقيمة 2,6 مليار درهم وتسليمها بنهاية العام 2025.

وتستهدف «كيوب للتطوير» التوسع في سوق الإمارات عبر الاستحواذ على مجموعة كبيرة من الأراضي في دبي تبلغ مساحتها الإجمالية 623,354 قدماً مربعة، وذلك في ظل المستويات العالية للطلب. وتلعب مبيعات المشاريع على المخطط دوراً رئيساً في تحقيق النمو الكبير للسوق العقارية في دبي. ومن المتوقع أن يتواصل الانتعاش بالسوق خلال الفترة المقبلة لترسخ دبي مكانتها وجهة استثمارية عالمية بفضل الاستقرار الذي تعيشه الإمارة خاصة ودولة الإمارات عامة، بالإضافة إلى تدفق الاستثمارات في المشاريع السكنية والتجارية.

وقال إيجور مولشانوف، الرئيس التنفيذي لشركة كيوب للتطوير: يسعدنا إطلاق شركة كيوب للتطوير في دولة الإمارات. ونتطلع إلى مواكبة التميز في سوق العقارات في الدولة والإسهام بنمو القطاع بإطلاق عدة مشاريع في دبي ودولة الإمارات كافة.

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