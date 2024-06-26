1102 % زيادة التسجيل ببرامج الذكاء الاصطناعي التوليدي في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت «كورسيرا»، إحدى أكبر منصات التعليم عبر الإنترنت في العالم، النسخة السادسة من «تقرير المهارات العالمية»، الذي أبرز زيادة سنوية كبيرة بنسبة 1,102% في معدلات التسجيل ببرامج ودورات الذكاء الاصطناعي التوليدي في الإمارات، متجاوزة النمو السنوي البالغ 861% في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و1,060% على مستوى العالم.

وأكد «تقرير المهارات العالمية 2024» بروز معرفة الذكاء الاصطناعي كأهمية عالمية متزايدة، مع إعطاء الدول الأولوية للاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي كمحرك رئيسي لتسريع نمو قاعدة المواهب المعنية بالذكاء الاصطناعي، وإعداد الاقتصادات لمواكبته والتعامل معه.

وأبدت دولة الإمارات، التي تحتل الآن المركز الثالث عالمياً في قطاع الذكاء الاصطناعي، بعد الولايات المتحدة والصين، رغبة قوية في اكتساب المهارات الرقمية، حيث يستعد المتعلمون لتأثير الذكاء الاصطناعي على حياتهم المهنية، وأرجع التقرير الزيادة الكبيرة في معدلات التسجيل بدورات الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى تضافر الجهود، التي تبذلها الشركات والحكومات ومؤسسات التعليم العالي لوضع الأسس لتنمية المهارات والابتكار.

وتأتي هذه الجهود متماشية مع استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة الإمارات كدولة رائدة عالمياً في قطاع الذكاء الاصطناعي بحلول 2031. وصنف التقرير الإمارات في المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفي المرتبة 34 عالمياً من حيث إتقان المهارات بمجالات الأعمال والتكنولوجيا وعلم البيانات.

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