شركة إماراتية تطلق صندوق «سمبل» لتمويل الشركات الناشئة في العالم

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن مكتب «سمبل هولدينجز» العائلي الذي يتخذ من أبوظبي مقراً له، عن إطلاق صندوق «سمبل فند 1» بقيمة 10 ملايين دولار، لدعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها، ويوفر لهم رأس المال الأولي وخدمات استراتيجية ذات قيمة مضافة.

وقال محمد أبو الشيخ، الشريك المؤسس لشركة «سمبل»: «برزت دولة الإمارات كوجهة عالمية للشركات الناشئة والابتكار. وتجعل السياسات المتطورة والبيئة المعفاة من الضرائب، والبنية التحتية التكنولوجية والموقع الاستراتيجي منها وجهة جذابة للشركات الناشئة وأفضل المواهب في العالم». واستقطبت دولة الإمارات ما يزيد على 2 مليار دولار من رأس المال الاستثماري للشركات الناشئة 2023،، ما يعكس قوة الاقتصاد القائم على المعرفة في الدولة وقدرته على جذب الاستثمارات عالية الجودة.

وأضاف: «علاوة على ذلك، فإن أخلاقيات العمل في الإمارات، التي تعطي الأولوية للاحترام والنزاهة والمسؤولية الاجتماعية، تجعل منها بيئة جاذبة لشركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي العالمية. وبالإضافة إلى هذه الأخلاقيات فإن التزام البلاد بخلق نظام بيئي ملائم للتكنولوجيا يضع الإمارات في موقع الريادة العالمية في تبني الذكاء الاصطناعي». وأوضح أبوالشيخ أن مؤسسي «سمبل هولدينجز» هم الجيل الثاني من رواد الأعمال والذين يسيرون على خطى الآباء من تقديم ليس فقط رأس المال للشركات ولكن الخبرة العميقة والمتأصلة في فهم ماهية الشركات الرائدة وكيفية تخطي الصعوبات والعراقيل التي تواجهها.

وأضاف أن شركتين ناشئتين حصلتا بالفعل على دعم من صندوق «سمبل فند1» هما «سيلا» المتخصصة بالتجميل و«أكشواليز إيه آي» المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، والتي أسسها موظفون سابقون في جوجل». وأكد أبو الشيخ: «يعد صندوق «سمبل فند1» مبادرة استراتيجية ودليلاً على الالتزام تجاه ريادة الأعمال في الإمارات ولدينا مناقشات مع لاعبين رئيسيين مثل: «إنفيديا» و«ميتا» والعديد من شركات التكنولوجيا العالمية والإقليمية لتأمين معاملة تفضيلية وعروض مجانية لمحفظتنا من الشركات الناشئة».

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