«أبوظبي الإسلامي» يحصل على إعادة اعتماد آيزو نظم إدارة استمرارية الأعمال

المصدر: أبوظبي - البيان

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حصل مصرف أبوظبي الإسلامي، على إعادة اعتماد لشهادة المعيار الدولي لنظم إدارة استمرارية الأعمال آيزو 22301:2019 من قبل المعهد البريطاني للمعايير، في إنجاز يعكس التزام مصرف أبوظبي الإسلامي الراسخ بالتميّز التشغيلي وتعزيز مرونة الأعمال.

وشدّد التقرير الصادر عن المعهد البريطاني للمعايير على قوة استمرارية الأعمال لدى المصرف، مؤكداً عدم رصد أي حالات لعدم الامتثال كما سلط التقرير الضوء على كفاءة نظام إدارة استمرارية الأعمال في مصرف أبوظبي الإسلامي وفاعليته في ضمان استمرارية العمليات ومرونة الأداء في جميع الأقسام في حالة حدوث أي اضطرابات.

ومن خلال إعادة اعتماده، يعزز مصرف أبوظبي الإسلامي مصداقيته ومكانته الموثوقة لدى المتعاملين ومختلف أصحاب المصلحة والهيئات التنظيمية، ما يعكس حرص المصرف والتزامه بالحفاظ على معايير وممارسات قوية، والمضي قدماً في رحلة التطوير المستمر والحفاظ على ميزته التنافسية في القطاع. وتضمن هذه العوامل مجتمعة قدرة المصرف على الحفاظ على انسيابية عملياته واستمراريتها حتى عند مواجهة تحديات غير متوقعة.

وقد خضع مصرف أبوظبي الإسلامي لعملية صارمة لتقييم عمله في مجال نظم إدارة استمرارية الأعمال ومُنح شهادة آيزو 22301 بناءً على المعايير الدولية وأفضل الممارسات. وشملت العملية تقييماً شاملاً لأنظمة المصرف وسياساته وإجراءاته وممارساته لتحديد الاضطرابات المحتملة والتخفيف منها وتسهيل التعافي منها.

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