مؤشرات الأسهم تتماسك في انتظار الدعم

المصدر: دبي - محمود حسن

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تماسكت أسواق الأسهم المحلية أمس، عند مستويات جيدة، حيث استقر سوق دبي المالي قرب مستويات 4000 نقطة، فيما تماسك سوق أبوظبي فوق مستوى 9000 نقطة.

وجذبت الأسواق المحلية سيولة ناهزت 1.3 مليار درهم، أمس، موزعة بواقع 305 ملايين درهم في سوق دبي المالي، و1.01 مليار درهم في أبوظبي للأوراق المالية.

واستقر مؤشر سوق دبي المالي عند مستوى 3998 نقطة، مسجلاً تراجعاً هامشياً بنسبة 0.03 %.

وشهد سوق دبي المالي ارتفاع سهم مصرف السلام السودان بنسبة 12.8 %، وسهم وطنية انترناشونال القابضة بنسبة 6.2 %، وسبينس بنسبة 1.3 %، وأمان بنسبة 1.2 %.

كما ارتفع سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 1.23% وزاد سهم سالك بنسبة 1.22%، وسهم سلامة بنسبة 1.12%، وسهم الأنصاري بنسبة 0.98%، وسهم دبي للاستثمار بنسبة 0.94%، وسهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 0.92%، وسهم شركة ديار بنسبة 0.64%.

أما الأسهم الأكثر تراجعاً، فانخفض سهم سكون تكافل بنسبة 3.03 %، وتبريد بنسبة 2.9 %، وبنك السلام بنسبة 2.5 %، وتعليم بنسبة 2.3 %.

وتماسك مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية فوق مستوى 9001 نقطة، مسجلاً تراجعاً بنسبة 0.22 %.

وشهد السوق ارتفاع سهم إشراق للاستثمار بنسبة 8.5 %، وصناعات أسمنت الفجيرة بنسبة 8.4 %، وأبوظبي لمواد البناء بنسبة 4.8 %، ومنازل بنسبة 3.7 %.

أما الأسهم الأكثر تراجعاً، فتراجع سهم بالمز الرياضية بنسبة 6.7 %، ومجموعة «إي 7» بنسبة 4.3 %، وانفيكتوس للاستثمار بنسبة 3.6 %، وأجيليتي بنسبة 3.3 %.

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