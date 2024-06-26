مصرف عجمان يقبل بطاقات «جيوان»

المصدر: عجمان - البيان

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نجح مصرف عجمان في ضم بطاقة جيوان إلى شبكته من الصرافات الآلية لتسهيل السحب النقدي لحاملي بطاقات جيوان.

وصُممت بطاقة جيوان التي أطلقتها شركة الاتحاد للمدفوعات، إحدى الشركات التابعة لمصرف الإمارات المركزي، لتعزز الكفاءة والسيادة على ساحة المدفوعات على المستوى الوطني من خلال الترويج للمعاملات الرقمية بالعملة المحلية.

وقال مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: «فخورون بكوننا من أوائل المصارف التي تقبل بطاقات جيوان في أجهزة الصراف الآلي في الإمارات.» وأضاف: «تعكس هذه المبادرة التزامنا بالابتكار وتفانينا في دعم أجندة المدفوعات المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة. واثقون بأن هذا سيحسن تجربة الدفع لحاملي بطاقات جيوان ويدعم أهداف الإمارات الاقتصادية الشاملة في الوقت نفسه». وقال الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمدفوعات، يان بيلباور: «يتماشى إطلاق بطاقة جيوان مع رؤيتنا لتوسيع البنية التحتية للسوق المالية الوطنية في دولة الإمارات». وأوضح: «صُممت بطاقة جيوان لتعزيز راحة عملاء المؤسسات المالية المرخصة في الإمارات، ويجري قبولها تدريجياً عبر جميع قنوات الدفع - أجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع والمتاجر الإلكترونية».

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