«منتدى الشارقة للاستثمار» ينطلق في سبتمبر

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلن مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة» أن الدورة السابعة من منتدى الشارقة للاستثمار تنطلق يومي 18 و19 سبتمبر المقبل تحت شعار «رؤية مستقبلية للاقتصادات الذكية»، في قاعة الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، وتناقش دور الاستثمارات ورؤوس الأموال في توجيه أنظمة الذكاء الاصطناعي نحو دعم النمو العالمي، وتعزيز الكفاءة والمرونة والشمول في الشركات والمؤسسات والقطاعات الاقتصادية المتنوعة، وذلك بحضور ومشاركة نخبة من صناع القرار وخبراء الاستثمار والاقتصاد وقادة قطاعات الأعمال من المنطقة والعالم.

وأوضح «استثمر في الشارقة» أن اختيار شعار وتوجه المنتدى هذا العام يأتي في ظل المنجزات التي تحققها دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التكنولوجيا والبنية الرقمية والابتكار، إذ تستثمر الدولة نحو 3 مليارات دولار في مجال الابتكار كل عام، وتهدف إلى رفع مساهمة الذكاء الاصطناعي في ناتج الدولة الإجمالي إلى 352 مليار درهم عام 2030، بنحو 14 % من الناتج وفقاً لمركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» في أبوظبي، وهو ما يجعل الإمارات وجهة مثالية واعدة للاستثمارات في مجالات التكنولوجيا وأنظمة الذكاء الاصطناعي.

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