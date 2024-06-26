«إي آند إنتربرايز» تستحوذ على «GlassHouse» وتدخل السوق التركية

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت «إي آند إنتربرايز»، ركيزة التحول الرقمي في مجموعة «إي آند»، عن استحواذها على 100 % من «GlassHouse»، الشركة التركية الرائدة في مجال توفير الخدمات السحابية المدارة واستمرارية الأعمال وخدمات البنية التحتية للتطبيقات والأنظمة والمنتجات.

ويأتي هذا الاستحواذ ليؤكد على التزام «إي آند إنتربرايز» بتوسيع انتشارها العالمي ليشمل تركيا، وتعزيز قدراتها في مجال التحول الرقمي.

يعد الاستحواذ على GlassHouse خطوة مهمة في رحلة «إي آند إنتربرايز» كي تصبح شركة رائدة إقليمياً في مجال التحول الرقمي الشامل، ويضمن انتشارها في تركيا كسوق محوري جديد للشركة. كما يأتي هذا التوسع في أعقاب دخول الشركة الناجح إلى السوق السعودية في العام 2019 والسوق المصرية في العام 2023، وليعزز مكانتها ودورها الجوهري في دفع عجلة التحول الرقمي إقليمياً.

وتأسست شركة «GlassHouse» في العام 2004، وهي شركة رائدة في مجال توفير الخدمات السحابية المدارة ومجال النسخ الاحتياطي للبيانات واستمرارية الأعمال وخدمات البنية التحتية للتطبيقات والأنظمة والمنتجات. ويضم فريق عملها أكثر من 150 موظفاً، وتنتشر مكاتبها في تركيا وجنوب أفريقيا وقطر، وتقدم خدماتها لأكثر من 2000 شركة بما في ذلك تسعة من أكبر عشرة بنوك في تركيا. وتمتد قدرات الشركة إلى تقديم خدمات النسخ الاحتياطي والخدمات المدارة داخل الشركات، بالإضافة إلى الحلول السحابية السيادية الخاصة وإدارة الخدمات السحابية الخاصة بالعملاء وخدمات التطبيقات والأنظمة الاحترافية.

تستهدف عملية الاستحواذ على «Glasshouse» إبراز الركائز الأساسية لاستراتيجية «إي آند إنتربرايز»، والمتمثلة في تعزيز القدرات وإضافة الخبرة للأعمال، فضلاً عن التوسع في الأسواق ذات النمو المرتفع. ويعزز هذا الاستحواذ قدراتها في مجال الخدمات السحابية الخاصة والخدمات المدارة، كما يعزز قاعدة خدماتها ويساهم في توسع محفظة أعمال الشركة في قطاع الخدمات المالية.

وقال سلفادور أنجلادا، الرئيس التنفيذي لشركة «إي آند إنتربرايز»: «يأتي هذا الاستحواذ بعد توسع شركتنا في كلٍ من المملكة العربية السعودية ومصر ليؤكد التزامنا بدخول الأسواق التي تشهد نمواً كبيراً في الخدمات السحابية، كما يحثنا على تطوير ابتكاراتنا وخدماتنا في هذا المجال، حيث نسعى إلى أن نصبح شركة رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال الحلول الرقمية الشاملة. ونحن واثقون بأن دمج «Glasshouse» في محفظة أعمالنا سيسهم في تعزيز قدراتنا بشكل كبير، لا سيما في السوق التركية التي تتمتع بإمكانات هائلة».

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