إطلاق منصة «IGNIS P2X» لتطوير مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا في إسبانيا

المصدر: مدريد – وكالات

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أعلنت شركة «KKR»، الرائدة في إدارة الاستثمارات، وشركة «IGNIS»، الرائدة في مجال الطاقة المتجددة في إسبانيا، وهي شركة تستثمر فيها «Vortex Energy»، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية لإطلاق منصة «IGNIS P2X»، وهي منصة جديدة لتحويل الطاقة المتجددة إلى الهيدروجين الأخضر والأمونيا لاستخدامهم في التطبيقات الصناعية في القطاعات الرئيسية كثيفة استهلاك الطاقة. وستضخّ شركة «KKR»، بموجب هذه الاتفاقية، استثمارات بقيمة تصل إلى 400 مليون يورو لتطوير وإقامة المشروعات المستقبلية، علمًا بأن كل من شركة «KKR» وشركة «IGNIS» ستمتلكان نسبة 50%فى المنصة الجديدة، والتي ستنطلق بمجموعة من المشاريع العالمية لتحويل الطاقة المتجددة إلى الهيدروجين الأخضر والأمونيا) P2X)، فضلًا عن إقامة عدة مشروعات أخرى للطاقة المتجددة.

وتتضمن محفظة مشروعات «IGNIS»، وهي مطور ومشغل عالمي لمصادر الطاقة المتجددة وأكبر مدير مستقل لمشروعات الطاقة في إسبانيا، أكثر من 300 مشروع طاقة متجددة في عشر دول، كما تدير الشركة لصالح أطراف أخرى مشروعات طاقة بقدرة إجمالية تبلغ نحو 6.6 جيجاوات.

وستقوم المنصة IGNIS P2X»، بتطوير مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا والميثانول والوقود المستدام لصالح الشركات الكبرى العاملة في قطاع التكرير وإنتاج الصلب والكيماويات والأسمدة وغيرها من القطاعات الحيوية، فضلًا عن تطوير مشروعات الطاقة المتجددة التقليدية، لاسيما طاقة الرياح والطاقة الشمسية المرتبطة بمشروعات الهيدروجين والأمونيا. وسيتم إقامة المشروعات بالقرب من الشركات الكبرى المهتمة بشراء الطاقة، لتوفير الإمكانيات التقنية لإزالة الكربون من القطاعات الرئيسية. وستتضمن المنصة مجموعة من المشاريع تصل إلى حوالي 20 جيجاوات للمشروعات العاملة بنظام P2X في إسبانيا وعدة دول أخرى، بالإضافة إلى إنتاج 10 جيجاوات من مشروعات الطاقة المتجددة المتقدمة والناشئة في إسبانيا ومجموعة من مشروعات الطاقة المتجددة حول العالم، والتي سيتم تطويرها من خلال فريق P2X المتخصص.

وأشاد رايان ميلر، المدير التنفيذي في فريق البنية التحتية الأوروبي التابع لشركة «KKR» بالمكانة الرائدة التي تحظى بها شركة «IGNIS» في قطاع الطاقة المتجددة في إسبانيا وبالأفكار الابتكارية الصناعية التي تتبناها الشركة وما تملكه من محفظة مشاريع متميزة وفريق إداري على أعلى مستوى. وأكد ميلر على الدور المحوري الذي ستلعبه المنصة الجديدة في تسريع وتيرة إزالة الكربون في قطاع الصناعات الثقيلة في إسبانيا ومختلف الدول، مستفيدةً من البيئة التنظيمية المواتية والتكامل الصناعي القوي مع الشركات الكبرى. كما أعرب ميلر عن تطلعه للعمل مع أنطونيو سييرا وفريق الإدارة الاحترافي من أجل المضي قدمًا في تسريع عجلة الاقتصاد الأخضر حول العالم.

من جهته، أعرب أنطونيو سييرا، الرئيس التنفيذي لشركة «IGNIS» عن اعتزازه بإبرام هذه الاتفاقية الناجحة التي تعد علامة فارقة في مسيرة الشركة، وبالشراكة المثمرة مع شركة «KKR» العالمية، مشيدًا بالدعم القوي الذي تقدمه لأعمال التطوير التي قامت بها «IGNIS» في منصة P2X. كما أثنى سييرا على السياسات المالية الرشيدة التي تتبناها شركة «KKR»، والفريق الاحترافي للشركة والمكانة الرائدة التي تحظى بها في قطاع تحويل الطاقة، معتبرًا تلك العوامل من العوامل الأساسية لنجاح هذه الشراكة الاستراتيجية. وأضاف سييرا أن «IGNIS» ستواصل التركيز على تعزيز تكامل كافة قطاعاتها التشغيلية في قطاع مصادر الطاقة المتجددة وفي المشروعات الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة.

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