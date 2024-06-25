دِل تكنولوجيز": 90% من المؤسسات في الإمارات لديها استراتيجية قوية تخص الذكاء الاصطناعي

المصدر: وام

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كشفت "دراسة محفز الابتكار" التي أعدتها "دِل تكنولوجيز" أن الأغلبية الساحقة (90%) من المؤسسات في دولة الإمارات، لديها استراتيجية قوية تخص الابتكار في الذكاء الاصطناعي، وتتمتع بوضع جيد على الصعيد التنافسي في هذا الإطار.

ووفقاً للدراسة التي أعلنت نتائجها اليوم، فإن 95% من المشاركين من الإمارات يرون أن الذكاء الاصطناعي التوليدي والذكاء الاصطناعي سيؤديان إلى إحداث تحول كبير في الصناعات في المستقبل.

وتشير الدراسة إلى أنه رغم وجود تفاؤل واسع النطاق بشأن الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي، إلا أن مدى استعداد المؤسسات لوتيرة التغيير السريعة يختلف بشكل كبير.

وتشير الدراسة إلى أن نصف المشاركين تقريباً (51%) غير متأكدين من الشكل الذي ستبدو عليه صناعاتهم خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.

وأشار المشاركون في الدراسة إلى الإمكانات التحويلية أو الكبيرة التي تتيح للذكاء الاصطناعي التوليدي تقديم قيمة في مجال تحسين حالة أمن تكنولوجيا المعلومات (62%)، ومكاسب الإنتاجية (60%)، وتحسين تجربة العملاء (61%).

وقال وليد يحيى، مدير عام شركة "دِل تكنولوجيز" في دولة الإمارات"يمثل الذكاء الاصطناعي التوليدي أهم قفزة تكنولوجية منذ عقود"، مؤكداً أن الشركات في الإمارات في وضع جيد للاستفادة من هذه التكنولوجيا لتعزيز كفاءتها التشغيلية، وتحسين تجارب العملاء، وخلق فرص جديدة في مختلف الصناعات.

يذكر ان الدراسة استطلعت آراء 6600 شخص من مؤسسات تضم الواحدة منها أكثر من 100 موظف، من جميع أنحاء أمريكا الشمالية، وأمريكا اللاتينية، وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وآسيا المحيط الهادئ واليابان، والصين.

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