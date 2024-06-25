«بيوت» يطلق أداة تخمين العقارات «تروإستميت» من خلال تكامل البيانات مع أراضي دبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلن موقع بيوت، وبالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، عن إطلاق خدمة التخمين الذكية «تروإستميت TruEstimate» المدعومة بتكامل البيانات مع الدائرة، وهي أداة توظّف الذكاء الاصطناعي لتقدير قيمة العقارات، وتمكّن المستخدمين من الحصول على رؤى عقارية مبنية على البيانات. وتهدف هذه الخدمة إلى تغيير استراتيجية تعامل الملاك وبائعي العقارات والمشترين والوكلاء العقاريين مع سوق العقارات الديناميكي في الإمارات العربية المتحدة.

ومن خلال الجمع بين التكنولوجيا المبتكرة والبيانات المفتوحة التي يتمّ الحصول عليها من أراضي دبي؛ تُلبي تقنية تروإستميت TruEstimate الحاجة الماسة لدفع الشفافية في القطاع العقاري بدبي، وذلك من خلال الاستفادة من أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تقوم بعملية مراجعة للبيانات الشاملة من الدائرة، إلى جانب التفاصيل التي يتم تجميعها من أسعار العقارات المعلن عنها على نطاق واسع، وبالتالي تمكين المستثمرين من اتخاذ قرارات مدروسة بعناية لتلبية احتياجاتهم وتحقيق أهدافهم الطموحة. كما يتماشى هذا التعاون مع سياسة «خدمات 360» لحكومة دبي، والتي من ضمن مبادئها توفير خدمات وبيانات متكاملة ومترابطة وسلسلة ومتخصصة تعمل على تقليل متطلبات بيانات المتعاملين والخدمات وتسهيلها.

ويشهد سوق العقارات في الإمارات نمواً هائلاً، حيث سجلت دبي وحدها صفقات مذهلة بقيمة 200 مليار درهم في الأشهر الستة الماضية. وتسلط هذه الزيادة السريعة، إلى جانب التقلبات المتكررة في السوق، الضوء على الحاجة إلى وجود تقييمات دقيقة لقيمة العقارات في الوقت المناسب.

وقال المهندس مروان بن غليطة، المدير العام بالإنابة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي: «نُولي في أراضي دبي أهميّة كبيرة لتعظيم القيمة المضافة لبيانات القطاع العقاري بالتعاون مع شركائنا في القطاع الخاص، لما في ذلك من أثر رئيس على دعم وتعزيز شفافية وثقة سوق العقارات في دبي، اعتماداً على خدمات وأدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي وأحدث التقنيات التي تستند إلى نهج مركزيّة المتعامل. واليوم يعدّ إطلاق خدمة التخمين الذكية»تروإستميت«من قبل شريكنا موقع بيوت؛ خطوة هامة في ترسيخ الوعي والشفافية وتوفير تقديرات ورؤى دقيقة وفي الوقت المناسب لقيمة العقارات، مما يساعد مختلف الأطراف ذات الصلة على التعامل بكلّ ثقة ووفقاً لاستراتيجيات واضحة تمكّن المستثمرين من المضي قُدماً في إنجاز استثماراتهم بالشكل الأمثل. إننا في دائرة الأراضي والأملاك في دبي نرحّب بهذا الابتكار وندعمه، لما له من دور كبير في تحسين تجربة المستخدمين وتطوير السوق العقاري بشكل مستدام.»

وقال حيدر علي خان، الرئيس التنفيذي لموقع بيوت ورئيس مجموعة دوبيزل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «يسعدنا إطلاق تروإستميت TruEstimate باعتباره الأداة الأحدث في مجموعتنا من الخدمات التي تستند على البيانات. منذ أولى خطواتنا، أعطى موقع بيوت الأولوية الكبرى للبيانات وذلك لخلق المزيد من الشفافية والمصداقية ومساعدة العملاء على اتخاذ قرارات أفضل وأكثر استنارة. في سوق تتسم بالتغير السريع والمستمر، فإن الحصول على فهم أفضل وأدق لقيمة العقارات أمرًا ضروريًا. وتعالج تقنية تروإستميت TruEstimate™ هذه الحاجة من خلال توفير وصول استثنائي إلى التقييمات العقارية القائمة على البيانات ورؤى السوق المصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفريدة للوسطاء العقاريين والعملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة. وهذا أيضًا دليل على إمكانية دفع عجلة السوق بشكل أسرع من خلال تعاون القطاعين الخاص والعام معًا. نحن ممتنون لهذه الشراكة الاستراتيجية الراسخة والتعاون المثمر في مجال تبادل البيانات مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، والتي تتيح لنا ابتكار أدوات متطورة كهذه وبالتالي توجيه جميع المتعاملين في السوق العقارية نحو الاتجاه الصحيح».

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