موديز ترفع تصنيف «دبي لصناعات الطيران» بنظرة مستقبلية مستقرة

المصدر: دبي – مصطفى درويش

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رفعت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، التصنيف طويل الأجل لشركة دبي لصناعات الطيران، إلى Baa2 من Baa3، ما يعكس الأداء المالي القوي للشركة، ومصادر التمويل المتنوعة، ومستويات الديون المحافظة. كما غيرت النظرة المستقبلية للتصنيفات إلى مستقرة من إيجابية.

وقالت الوكالة إن من العوامل الرئيسة للترقية، موقف السيولة القوي المستمر لشركة دبي لصناعات الطيران، مع تغطية للديون والتزامات الإنفاق لأكثر من عام، لتحتفظ الشركة بسيولة أقوى من معظم شركات تأجير الطائرات النظيرة.

وقد وفرت سيولة الشركة البالغة 5 مليارات دولار في 31 مارس 2024، تغطية لآجال استحقاق الديون والتزامات الإنفاق الرأسمالي لمدة 12 شهراً بنسبة 249 %، وهي نسبة أعلى من نظيراتها من شركات تأجير الطائرات.

كما أن لدى الشركة اتفاقيات شراء طائرات أقل من بعض المنافسين، ما يخفف من الطلبات الملتزمة على مصادر السيولة لديها.

وقالت الوكالة إن انخفاض نسبة الدين إلى حقوق المساهمين بمقدار 2.5 مرة، يوفر حاجزاً لمواجهة التحديات المحتملة. علاوة على ربحية تتجاوز متوسطات الصناعة، مدفوعة بارتفاع الطلب على الطائرات المستأجرة، حيث بلغت نسبة صافي الدخل إلى متوسط أصول الشركة للربع المنتهي في 31 مارس 2024 (المعدلة سنوياً من قبل وكالة موديز) 2.23 %، مقابل 1.9 % لعام 2023 بكامله.

كما تركز الشركة على الحصول على طائرات تكنولوجية جديدة، والحفاظ على قاعدة متنوعة من العملاء.

وتعتقد وكالة موديز أن الوجود الراسخ لشركة دبي لصناعات الطيران، وممارسات إدارة المخاطر، والملكية القوية، يضعها في موقع جيد للمستقبل.

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