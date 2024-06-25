3.2 مليارات تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: (دبي ـــ البيان)

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 3.22 مليارات درهم تمت عبر 1002 صفقة. وشهدت الدائرة تسجيل 841 مبايعة بقيمة 2.39 مليار درهم، منها 157 مبايعة لأراضٍ، و661 مبايعة لوحدات سكنية و23 مبايعة لمبانٍ.

وتصدرت منطقة وادي الصفا 7 من حيث القيمة بـ 558 مليون درهم عبر 72 صفقة، وجاءت ثانياً منطقة الحبية الرابعة بقيمة 125 مليون درهم نتجت عن 4 صفقات، وثالثاً منطقة نخلة جميرا بـ 96 مليون درهم عبر 10 صفقات، ورابعاً منطقة قرية جميرا الدائرية عبر 70 صفقة بقيمة 82 مليون درهم.

وشهد السوق العقاري في دبي صفقة بيع قطعة أرض تجارية في منطقة «إمارات ليفينج» بقيمة 58 مليون درهم، إلى جانب بيع شقة على الخارطة في منطقة قناة دبي المائية ضمن مشروع «ون كانال» بقيمة 33 مليون درهم، كما بيعت شقة أخرى على المخطط في منطقة برج خليفة ضمن مشروع «باكارات هوتيل آند ريزيدينسز دبي» بقيمة 32 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 756 مليون درهم تمت عبر 114 معاملة، منها 32 رهناً لأراضٍ، و69 رهناً لوحدات سكنية، و16 رهناً لمبانٍ، كما شهد السوق تسجيل 47 هبة بقيمة 81 مليون درهم.

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