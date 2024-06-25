الزرعوني يشارك بجلسة لـ«الأونكتاد» حول إعادة تشكيل الاستثمار الأجنبي

المصدر: دبي - البيان

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التقى الدكتور محمد الزرعوني، رئيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة، عدداً من الوزراء والقادة والرؤساء التنفيذيين خلال مشاركته في منتدى «قادة الأعمال»، الذي أقيم على هامش فعالية الاحتفال بالذكرى الـ 60 لتأسيس منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» خلال الفترة من 12 حتى 14 يونيو في جنيف.

وجاءت مشاركة الدكتور في الفعالية تلبية لدعوة ريبيكا غرينسبان، الأمينة العامة لـ«الأونكتاد»، لحضور اجتماع رفيع المستوى شاركها بترؤسه الأمين العام لغرفة التجارة الدولية جون دينتون، وحضره نخبة من رؤساء الدول والرؤساء التنفيذيين للشركات العالمية متعددة الجنسية.

كما تضمنت زيارة د. الزرعوني عقد اللقاءات الثنائية مع عدد من الوزراء والرؤساء التنفيذيين لشركات عالمية. وعلى هامش المؤتمر، شارك الزرعوني بجلسة بعنوان «إعادة تشكيل الاستثمار الأجنبي المباشر وسلاسل القيمة العالمية من أجل التنمية».

وأشار إلى الدور المحوري للمنظمة في دعم المناطق الاقتصادية الخاصة لمواجهة التحديات المحتملة والاستفادة من الفرص المجزية، منوهاً إلى أن العمل مع المنظمة العالمية للمناطق الحرة يتيح لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إمكانية الاستفادة من الخبرات والمعارف وشبكة العلاقات الواسعة للوصول إلى المزيد من المناطق الاقتصادية الخاصة، بما يتيح لكل الأطراف وضع استراتيجية مشتركة لإطلاق وتطبيق المبادرات التي من شأنها معالجة التحديات الاقتصادية .

وبمناسبة الذكرى السنوية الستين لتأسيس الأونكتاد، تحدث الزرعوني عن الدور المحوري للمنظمة على مدى العقود الستة الماضية في تشكيل المشهد الاقتصادي العالمي.

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