مكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية ينظم توعية بالسلامة والصحة المهنية للبحّارة

المصدر: دبي - البيان

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نظم مكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، حملة توعوية متخصصة في مجال السلامة والصحة المهنية للبحارة، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للبحارة، الذي حددته المنظمة البحرية الدولية في 25 يونيو من كل عام للتشجيع على الاهتمام المتواصل بالبحارة والعناية بسلامتهم بوصفهم الركيزة الأساسية في القطاع التجاري البحري.

وتضمنت الحملة عقد ورشة عمل تعريفية بمقر المكتب تم فيها مناقشة مجالات التعاون مع مكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية وعرض المبادرات المُقترحة التي تهدف إلى تحسين حياة البحّارة، بالإضافة إلى التوعية بتطبيق معايير السلامة والأمن البحري لتحقيق الملاحة البحرية الآمنة.

وقال محمود خوري، المدير التنفيذي لمكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «ندرك جيداً أن البحّارة هم من أكثر الفئات المعرضة للمخاطر في بيئة العمل بسبب التعرض للعوامل الجوية القاسية والمخاطر الأخرى؛ لذا حرصنا في المكتب على تعزيز الوعي بأهمية سلامة وصحة البحارة من خلال الحملة التي تم تدشينها بمناسبة اليوم العالمي للبحارة، والتي تعكس التزامنا العميق بترسيخ معايير السلامة والصحة المهنية للعاملين في هذا القطاع الحيوي حرصاً على استدامة العمليات البحرية في دبي».

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