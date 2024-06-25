إعادة تعيين «بن شعفار» عضواً بإدارة جمعية طاقة المناطق

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت الجمعية الدولية لتبريد المناطق إعادة تعيين أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، لعضوية مجلس إدارة الجمعية للمرة السادسة على التوالي، حيث كان قد اختير أول مرة لعضوية المجلس في 2013، ويعد أول عربي إماراتي يتولى منصباً رفيعاً في الجمعية العالمية غير الربحية والتي تتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقراً لها، وتضم في عضويتها اكثر من 2500 عضو من مسؤولين وصناع قرار من القطاعين العام والخاص من مختلف أنحاء العالم.

وقامت اللجنة التنفيذية للجمعية الدولية لطاقة المناطق بإعادة تعيين الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»، كعضو فخري خلال اجتماع رافق فعاليات أضخم حدث دولي نظمته الجمعية في إطار الدورة الـ 115 من مؤتمر ومعرض الجمعية الدولية لتبريد المناطق الذي عقد بأورلاندو الأمريكية.

وتأتي إعادة تعيين بن شعفار على خلفية إنجازاته التي أحدثت فارقاً في صناعة تبريد المناطق عالميا هذا غير دعمه لخطط نشر ثقافة الصناعة عالمياً، فضلاً عن حرفيته العالية التي ميزت أداءه طيلة سنوات العقد الماضي كعضو بمجلس الإدارة، وسلسلة الإنجازات التي حققها من خلال منصبه مستشاراً للأمم المتحدة للبيئة لتطبيق أنظمة تبريد المناطق في العالم، ومبادراته في حماية الموارد الطبيعية والحفاظ على البيئة ونشر ثقافة مشاريع الطاقة الخضراء، ومشاركته ورعايته للعديد من الأنشطة التطوعية الخاصة بالجمعية.

وقال أحمد بن شعفار، رئيس جمعية مشغلي تبريد المناطق في دبي، إن تعيينه للمرة السادسة على التوالي مسؤولية وطنية وفرصة جديدة لمواصلة خدمة الإمارات ودبي وإبراز دورهما في دعم الأنظمة والتقنيات، والحلول والمشاريع الخضراء الموفرة للطاقة والحامية للموارد الطبيعية، هذا غير ما يمثله ذلك العنوان من زخم مضاف سيمكنه من أداء استحقاقات هذا الموقع الدولي بما يضمن تحقيق الأثر الإيجابي لجهة الحفاظ على بيئة خضراء ومستدامة، لافتاً إلى نجاحات «إمباور» وريادتها وتفردها على هذا الصعيد محلياً وعالمياً. وأكد أن تجديد العضوية للمرة السادسة في مجلس إدارة الجمعية مسؤولية كبيرة، معبراً عن ثقته ومقدرته على النهوض بها وتحمل أعبائها.

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