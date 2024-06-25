شراكة لـ«دو» مع «إنوفيشن هب» لتعزيز الابتكار في الشركات الصغيرة والمتوسطة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة أمس توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع مركز «إنوفيشن هب»، أكبر مجتمع للابتكار في مركز دبي المالي العالمي، لإطلاق «برنامج دو لريادة الأعمال»، الذي يعد منصة مصممة خصيصاً لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، مع التركيز بصورة خاصة على البرامج والمبادرات المتطورة التي تشجع الابتكار في منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال التركيز على زيادة قدرتها على التوسع والانتشار.

وشهدت مراسم التوقيع مشاركة عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، وفهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة «دو». في حين وقّع الاتفاقية محمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لمركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي؛ وكريم بنكيران، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في «دو».

وقال فهد الحساوي: الشراكة مع إنوفيشن هب تتماشى مع أهداف «دو» الاستراتيجية، ما يعد التزاماً مشتركاً من الجانبين لدعم قطاع ريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط. وتأتي هذه المبادرة في إطار رسالتنا الرامية لدعم نمو الاقتصاد الإقليمي من خلال تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة. وسوف يعمل برنامج دو لريادة الأعمال كمحفز لهذه الشركات من خلال توفير الموارد اللازمة لها، وتوجيهها من خلال الخبراء وشبكة التواصل الفعالة. وأكد الحساوي أن «دو» مستعدة للعمل على تسهيل النمو والتطوير في بيئة الأعمال الخاصة بالشركات الناشئة، بما يساهم في تعزيز التنوع الاقتصادي المستدام وترسيخ مبادرات الابتكار التي تتميز بها الرؤية الوطنية لدولة الإمارات.

وقال عارف أميري: تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة العمود الفقري لاقتصاد إمارة دبي والقوة الدافعة وراء الابتكار وخلق المزيد من فرص العمل. وإلى جانب امتلاكه منظومة قائمة على النمو والتطور المتواصل لدفع مستقبل قطاع الخدمات المالية، يحتضن مركز دبي المالي العالمي أكثر من 1,000 شركة في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار. وسيتسنى للجيل التالي من الرواد المشاركين في برنامج دو لريادة الأعمال، الوصول إلى مجتمع متنامٍ من المواهب العالمية بالتزامن مع استعدادهم لإطلاق العنان لكامل إمكانات النمو والازدهار لأعمالهم.

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