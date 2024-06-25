مصرف الشارقة الإسلامي يستعد لطرح صكوك بقيمة 3 مليارات دولار

المصدر: الشارقة - رويترز

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أظهرت وثيقة مصرفية، أمس، أن مصرف الشارقة الإسلامي عين بنوكاً لترتيب اجتماعات مع مستثمرين قبيل طرح صكوك لأجل خمس سنوات.

وجاء في الوثيقة، بحسب وكالة رويترز، إن مصرف الشارقة الإسلامي اختار ستاندرد تشارترد والإمارات دبي الوطني كابيتال وإتش.إس.بي.سي منسقين عالميين مشتركين.

كما عين مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك أبوظبي التجاري وبنك إيه.بي.سي وبنك دبي الإسلامي وبنك أبوظبي الأول وبنك المشرق وبنك قطر الوطني كابيتال مديرين رئيسيين مشتركين ومديري دفاتر مشتركين.

وأضافت الوثيقة أنه من المقرر أن تبدأ اجتماعات المستثمرين وسيعقبها طرح صكوك ممتازة بالحجم القياسي مقومة بالدولار لأجل خمس سنوات بموجب برنامج صكوك من مصرف الشارقة الإسلامي بقيمة ثلاثة مليارات دولار.

هذا، وارتفعت الأرباح الصافية لمصرف الشارقة الإسلامي بنسبة 22.5% حيث بلغت 285.4 مليون درهم عن الأشهر الثلاثة الأولى للعام 2024 مقابل 233.1 مليون درهم عن نفس الفترة من العام السابق، قبل احتساب الضرائب لتصل إلى 259.7 مليون درهم بعد خصم الضرائب بنهاية الربع الأول من عام 2024 بارتفاع وقدرة 11.4%.

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