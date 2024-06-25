تباين أداء الأسهم.. وسوق دبي عند 4000 نقطة

المصدر: دبي - محمود حسن

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استقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.3 مليار درهم، في أولى جلسات الأسبوع، موزعة بواقع 945.7 مليون درهم في سوق أبوظبي، و355.3 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 626.9 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 25.1 ألف صفقة.

ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي إلى 3.451 تريليونات درهم، بنهاية الجلسة، موزعة بواقع 2.777 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و674.3 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي عند مستوى 4000.25 نقطة مسجلاً انخفاضاً هامشياً بنسبة 0.2%.

وكان سهم مصرف السلام السودان الأكثر ارتفاعاً في سوق دبي المالي بنسبة 14.8 %، ثم سهم الإمارات ريم للاستثمار 7.3% ودريك آند سكل 6.4% وسبينس 3.6%.

كما شهد السوق ارتفاع أسهم الاتحاد العقارية بنسبة 2.2%، وسهم هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» بنسبة 0.90%، وسهم شركة «باركن» بنسبة 0.74%.

أما الأسهم الأكثر انخفاضاً في سوق دبي، فتراجع سهم دبي للمرطبات بنسبة 5.01% ووطنية إنترناشيونال بنسبة 2.8% وأرامكس 2.7% وأجيلتي 2.5%.

من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام، بنسبة 0.10% إلى مستوى 9022.32 نقطة.

وكان سهم طاقة الأكثر ارتفاعاً في سوق أبوظبي، حيث زاد بنسبة 5.8%، ثم ارتفع ألف للتعليم 5.1% وأسمنت الخليج 4.6% وملتيبلاي 4.12%. أما الأسهم الأكثر انخفاضاً، فتراجع سهم أرام بنسبة 10% وسهم الخليج للمشاريع الطبية 9.5% وأسمنت الفجيرة 9.3% وغذاء القابضة 4.9%.

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