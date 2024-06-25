بيع وحدات برج سينشري تاور في يوم الإطلاق

المصدر: دبي - البيان

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شهد إطلاق برج سينشري تاور، وهو مبنى سكني مكون من 23 طابقاً في منطقة الخليج التجاري بدبي، استجابة كبيرة من المستثمرين العقاريين، حيث تم بيع 190 شقة من أصل 210 شقق متاحة في اليوم الأول.

والمشروع لشركة الشعفار الوطنية للمقاولات بالتعاون مع شركة AMBS للتطوير العقاري، وشركة نورديك باي اف أي ام للتطوير العقاري، التي كانت وكالتها الرئيسية مسؤولة عن التخطيط الاستراتيجي وأبحاث السوق.

وقال فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اف أي ام: «عملية البيع السريعة لبرج سينشري تسلط الضوء على قوة سوق العقارات في دبي، وأهمية المطورين الموثوقين والتخطيط الشامل. ومع ارتفاع الطلب، فإن مثل هذه المشاريع تضمن وجود سوق نابضة بالحياة وجذابة للمستخدمين النهائيين والمستثمرين. وأضاف: «فخورون بشراكتنا مع شركة الشعفار الوطنية للمقاولات، ونتوقع إطلاق مشروعهم المقبل في أكتوبر».

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