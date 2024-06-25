سمانا تطلق «آيفي جاردنز 2» بـ855 مليون درهم بدبي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة سمانا للتطوير العقاري، أمس، إطلاق مشروع «سمانا آيفي جاردنز 2» بقيمة 855 مليون درهم في مجمع دبي لاند ريزيدنس، الواقع في دبي لاند. والمشروع هو الثاني من نوعه في نفس المنطقة. ومن المقرر الانتهاء منه وتسليمه في نوفمبر 2027.

ويتميز المشروع السكني الذي يبلغ ارتفاعه 35 طابقاً بالكثير من المزارع لتلطيف المناخ الحار، ويحتوي على مسابح خاصة في كل شقة، وينقي الهواء، وموفر للطاقة، ويزيل الكربون من بيئة البناء ويعيد تدوير المياه لأغراض الري، مما يجعل المبنى مستداماً بيئياً.

ويتوافق المشروع المكون من 843 وحدة والذي يمتد على مساحة 1.5 مليون قدم مربعة بالكامل مع لوائح المباني الخضراء التي أصدرتها بلدية دبي. ويضم آيفي جاردنز 2 كذلك ثماني وحدات بيع بالتجزئة تقع في الطابق الأرضي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز