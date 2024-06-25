الدار تطلق مشروع «فيرديس من جنان» بدبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة «الدار العقارية» أمس إطلاق «فيرديس من جنان»، مشروعها السكني في دبي. ويقع المشروع ضمن المخطط الرئيسي للمجمع السكني «جنان من الدار».

والمشروع مستوحى من أجواء المنتجعات الفاخرة ومساحات طبيعية خضراء تتخللها قناة مائية. كما يضم المشروع مساحات عمل مشتركة وصالة ألعاب رياضية عصرية ومنتجعاً صحياً.

وتم تطوير مشروع «فيرديس من جنان» بالشراكة مع «دبي القابضة»، ويقع المشروع بالقرب من مسارات وشبكات النقل الرئيسية، مثل شارع دبي - العين وشارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، مما يعزز سهولة الوصول إلى مراكز الأعمال ووجهات الحياة العصرية، بما في ذلك داون تاون دبي ومركز دبي المالي العالمي، بجانب عدد من مناطق الجذب السياحي مثل القرية العالمية و«آي إم جي عالم من المغامرات» ودبي مول.

وستوفر الوحدات السكنية تجربة معيشية متكاملة مدعومة بالمرافق الرئيسية، التي تشمل مدرسة وحضانة ومسجداً ومركز تسوق وخدمات بحسب الطلب، كرعاية الأطفال وخدمات الكونسيرج المتعلقة بالسفر.

والمشروع حاصل على تصنيف «فيتويل» من فئة 3 نجوم، وهي الشهادة الأبرز عالمياً في مجال المباني الصحية والتي تغطي مجموعة واسعة من جوانب الصحة والرفاهية لتعزيز تجربة عيش الأفراد.

كما حصل المشروع على شهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED) من الفئة الذهبية للمخطط الرئيسي، حيث سيدمج ممارسات ومعايير الاستدامة في تصميمه لتقليل استهلاك الطاقة والمياه والنفايات.

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