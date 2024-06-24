بدء عملية تصنيف المباني في عجمان اعتباراً من أول يوليو

المصدر: عجمان - وام

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تبدأ دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، اعتباراً من أول يوليو المقبل، عملية تصنيف المباني في الإمارة، وتستمر على مدار 3 أشهر كاملة، وذلك عبر فريق عمل مختص ومؤهل، من أجل الوقوف عن كثب على جاهزية المباني والمنشآت العقارية، ومدى التزامها بالمعايير واللوائح.

وأكد المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام الدائرة، أن الدائرة وضعت مصفوفة معايير لتصنيف المباني، وفق مستويات ومقاييس عالمية، تضمن جودة الخدمات، وتسهل على المستثمرين اتخاذ قراراتهم الاستثمارية وخياراتهم المتعلقة بإيجار أو شراء أي عقار في عجمان، وهو ما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى تعزيز جودة الحياة، وتعزيز مكانة الإمارة كمدينة عصرية، توفر جميع سبل الرفاهية والراحة للسكان، بما يتناسب مع احتياجات وتطلعات مختلف شرائح المجتمع.

وأوضح أنه تم استحداث برنامج إلكتروني متكامل، لتصنيف المباني، وعرض نتائجها بشكل مباشر وشفاف، وذلك بعد الانتهاء من مرحلة الزيارات الميدانية للمشاريع العقارية المعنية.

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