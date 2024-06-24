«مجوهرات كيارا» تطلق فرعها الثالث في دبي

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت مجوهرات كيارا فرعها الثالث في غضون 18 شهرا من بدء نشاطها في دبي، مما يمثل معلما آخر في مشهد المجوهرات النابض بالحياة في بر دبي. يعد أحدث متجر في مينا بازار في شارع الفهيدي كوزموس لين بنفس الخدمة الاستثنائية ومجموعات المجوهرات المذهلة التي أصبحت مرادفة لاسم كيارا.

كان الافتتاح الكبير علاقة براقة مرصعة بالنجوم، تحت عنوان بوليوود ديفا شريا ساران، التي أدت شرف قطع الشريط. إضافة حاصل بريق إلى الحدث كان هناك ضيوف خاصون - طاقم الممثلين في الفيلم الباكستاني «عمرو أيار» - سنم سعيد وعثمان مختار وسلمان شوكت.

وتفخر مجوهرات كيارا بتقديم قطع رائعة من الذهب والماس تلبي احتياجات العملاء المناسبين للميزانية دون المساومة على الجودة. يضمن التزامهم بخدمة العملاء الممتازة تجربة تسوق لا تنسى، مع عروض مذهلة وهدايا مجانية مع كل عملية شراء.

ويلخص شعار كيارا، «أطلق العنان لتألقك الداخلي»، روحهم لجعل كل عميل يشعر بالتفرد والقيمة. مع ثلاثة مواقع مزدهرة في بر دبي، أصبحت مجوهرات كيارا بسرعة اسما مألوفا لأولئك الذين يبحثون عن كل من الفخامة والقدرة على تحمل التكاليف في تسوق المجوهرات.

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