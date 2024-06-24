المصرف المركزي يطرح مناقصة للأذونات النقدية تشمل أربعة إصدارات

المصدر: وام

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أعلن مصرف الإمارات المركزي، اليوم، عن طرح مناقصة للأذونات النقدية، تشمل أربعة إصدارات لسندات الخزانة "M-BILL"، الأول لمدة 28 يوماً لما يصل إلى 1500 مليون درهم، والثاني لمدة 56 يوماً لما يصل إلى 2000 مليون درهم، والثالث لمدة 84 يوماً لما يصل إلى 2000 مليون درهم، والرابع لمدة 252 يوماً لما يصل إلى 4500 مليون درهم.

وسيكون تاريخ الاستحقاق للإصدار الأول في 24 يوليو 2024، وللثاني في 21 أغسطس 2024، وللثالث في 18 سبتمبر 2024، وللرابع في 5 مارس 2025.

يذكر أن إجمالي المناقصات التي سيطرحها المصرف المركزي للأذونات النقدية يصل إلى نحو 26 مناقصة خلال العام الجاري.

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