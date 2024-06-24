مستثمرون يبيعون نطاقات «ae.» بـ 100 ضعف استثمارهم الأولي

المصدر: (دبي – مصطفى درويش)

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهدت السنوات الأخيرة زيادة كبيرة في الطلب على تسجيل المواقع باستخدام نطاق الإمارات «ae.» بأسماء قصيرة وممتعة، وهو الاتجاه الذي أبرزه خبراء تسجيل النطاقات، الذين أكدوا أنه لا يعد استثماراً ذكياً فحسب، بل يعد أيضاً خياراً ممتازاً.

وتاريخياً، لم يكن الطلب على نطاق الإمارات مرتفعاً، لكن مع النمو الاقتصادي المتزايد لدبي، التي أصبحت وجهة سياحية عالمية رائدة، اختار المزيد من الأشخاص العيش وبدء الأعمال التجارية وإنشاء مواقع الويب في الإمارات.

وعلى مدار العقد الماضي، كان هناك تحول ملحوظ عن الاتجاه السائد بتسجيل المواقع بنطاقات «دوت كوم» إلى نطاقات «دوت إيه إي». وبحلول 2024، تم تسجيل أكثر من 350.000 نطاق محلي، ما يوضح تزايد هذا الاتجاه.

وحصد وسطاء النطاقات ومتخصصو تكنولوجيا المعلومات الذين استثمروا في نطاقات الإمارات الجذابة، مكافآت مالية كبيرة حيث يبيعون هذه النطاقات بأكثر من 100 ضعف استثمارهم الأولي، وحققت بعض هذه النطاقات مبيعات تاريخية، حيث تم بيع «auto.ae» بمبلغ 101 ألف دولار في 13 يونيو 2022، و«Invest.ae» بمبلغ 75000 دولار في 31 أغسطس 2021.

وبالنظر إلى أن تسجيل النطاق يكلف 34 دولاراً فقط، فإن الاحتفاظ بالنطاق لمدة 5 سنوات باستثمار إجمالي قدره 170 دولاراً يمكن أن يحقق أرباحاً كبيرة.

ويقدم نطاق الإمارات للشركات المحلية مزايا عديدة، مثل زيادة الثقة والموثوقية، فقد اعتاد سكان الإمارات على النطاقات المحلية وأصبحوا يثقون بها أكثر لأنها تخضع للتنظيم من قبل هيئة تنظيم الاتصالات، والحكومة الرقمية، ما يوفر آلية لتقديم الشكاوى في حالة حدوث أي شيء غير مرغوب فيه.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز