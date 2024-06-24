بدء تنفيذ الممر الاقتصادي بين الإمارات والهند

المصدر: دبي - البيان

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كشف موقع «لوجيستك إنسايدر»، عن بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الممر الاقتصادي «الهند - الشرق الأوسط - أوروبا» بين الإمارات والهند بعد 9 أشهر من الإعلان عنه، والذي يتركز على توحيد إجراءات تخليص السفن والبضائع والجمارك بين 3 موانئ على الساحل الغربي للهند - موندرا، كاندلا، ونهافاشيفا، ومينائين في الإمارات جبل علي والفجيرة.

وتم تحديد مهلة 100 يوم لإكمال المرحلة الأولى للمشروع الذي يهدف لضمان قبول سلطات الموانئ في الإمارات للمستندات التي يتم تحميلها في الموانئ الهندية دون الحاجة إلى إعادة تقديمها، ما يسهل من التبادل السلس للمستندات من خلال منصة افتراضية، ويخلق فعلياً منطقة تجارة حرة ويحسن سهولة الأعمال.

وتشمل المرحلة الثانية من المشروع، مواءمة إجراءات الجمارك بين موانئ الجانبين، رغم وجود طرق شحن نشطة بين موانئ الإمارات والهند، إلا أنها ليست سلسة بعد، حيث تتطلب إجراءات تخليص جمركي في كلا الطرفين.

ويشمل مشروع الممر الاقتصادي الذي تم إطلاقه خلال قمة مجموعة العشرين في نيودلهي، النقل البحري بين الهند والإمارات والسعودية، يليه خط سكة حديد إلى الأردن، ثم النقل البحري إلى تركيا، ثم نقل البضائع براً إلى أوروبا.

وستقوم دراسة أجرتها الشركة الهندية «آر آي تي إي أس»، بتحديد خطوط السكك الحديدية المفقودة بين السعودية والأردن، وتقييم احتياجات الاستثمار، وتحديد جداول زمنية للانتهاء.

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