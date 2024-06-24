صيف حافل بالترفيه والجوائز النقدية في ميركاتو خلال مفاجآت صيف دبي

المصدر: دبي - البيان

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يستعد ميركاتو لمفاجآت صيف دبي في دورته الـ 27، بمجموعة من العروض الترفيهية، والصفقات المذهلة، والجوائز القيمة بدءاً من 28 يونيو وحتى مطلع سبتمبر المقبل، ليكون الوجهة العائلية المثالية للترفيه والمرح خلال هذا الصيف. ويستضيف ميركاتو خلال مفاجآت صيف دبي، مجموعة مذهلة ومتنوعة من عروض السيرك الترفيهية اليومية لمدة 65 يوماً، بالإضافة إلى تجربة التزحلق المجانية التي لاقت إقبالاً مميزاً ليقدم تجربة حافلة بالمرح والمتعة للمتسوقين.

وسيكون محبو التسوق على موعد مع جوائز قيمة وخصومات كبيرة مع العرض الترويجي تسوق واربح، الذي يمنح المتسوقين فرصة الفوز بسحوبات أسبوعية نقدية فمع كل 200 درهم ينفقها المتسوقون في ميركاتو، وتاون سنتر جميرا، يمكنهم الدخول في السحب للحصول على فرصة للفوز، سيتم كل أسبوع اختيار فائزين محظوظين، حيث سيحصل كل فائز على جائزة نقدية قدرها 5000 درهم.

ودعا ميركاتو زواره للاستمتاع بتجربة صيفية لا تنسى مليئة بالمرح والترفيه وعروض التسوق والانضمام إلى مركز التسوق.

كما دعا الزوار إلى استخدام تطبيق بريفيليج بلاس عند التسوق في ميركاتو أو تاون سنتر جميرا فكل نقطة تكتسبها عند الشراء بدءاً من تاريخ 25 يونيو وحتى 15 سبتمبر 2024 تدخل المتسوقين في السحب الكبير لربح سيارة شيري تيغو 8 بروماكس بريميوم الجديدة من مجموعة عبد الواحد الرستماني.

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