26.47 ألف شقة فندقية في دبي بنهاية أبريل

المصدر: (دبي – لؤي عبد الله)

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بلغ عدد الشقق الفندقية في دبي 26.47 شقة بنهاية أبريل الماضي، توزعت بين 13.99 ألف شقة فندقية فاخرة، ضمن 85 منشأة، و12.48 ألف شقة متوسطة، ضمن 109 منشآت، وفق بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.

واستحوذت الشقق الفندقية على 17.4 % من إجمالي عدد الغرف الفندقية في دبي، وحققت متوسط إشغال 83 % في الشقق الفندقية الفاخرة، و84 % في الشقق المتوسطة.

وكشفت البيانات، عن أن الشقق الفندقية حققت الأداء الأفضل بين الفئات الفندقية الأخرى، منذ بداية العام الجاري، في ظل ارتفاع الطلب على هذه الفئة، لاسيما من قبل العائلات، إضافة إلى زيادة الطلب من قبل رجال الأعمال.

وبلغ عدد الغرف الفندقية في دبي نهاية أبريل 151.84 ألف غرفة فندقية، بنمو 2 %، مقارنة مع 148.9 ألف غرفة في الفترة ذاتها من العام الماضي.

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