الإمارات تقود سباق الطائرات العمودية الكهربائية عالمياً

المصدر: (دبي - البيان)

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تشهد دولة الإمارات، نشاطاً متزايداً في مجال الطيران الكهربائي ذي الإقلاع والهبوط العمودي «eVTOL»، حيث من المتوقع أن تزدحم أجواء الإمارات بهذه الطائرات خلال فترة الـ18 و24 شهراً المقبلة، وذلك وفقاً لموقع «فيرتيكال ماج» الكندي المتخصص في صناعة الطائرات العمودية.

ووفق الموقع، فإن الإمارات تتبوأ موقعاً ريادياً على مستوى العالم فيما يتعلق بتبني وتشغيل طائرات الحركة الجوية المتقدمة واسعة النطاق، ففي شهر أبريل الماضي شهد «دريفت إكس» الذي أقيم في أبوظبي، إعلانات مهمة من قبل عدد من أشهر شركات الطائرات العمودية الكهربائية العالمية.

وأكد الموقع، أن الإمارات تحتل الصدارة في تخطيط وتطوير مجال الطيران الكهربائي ذي الإقلاع والهبوط العمودي، وذلك بفضل الخطوات الملموسة التي اتخذتها الدولة لدعم شركات الطيران على العمل والتشغيل داخل الدولة، بما في ذلك استثمارات كبيرة في بناء مهابط مخصصة لهذا النوع من الطائرات.

ونقل التقرير عن ناطق باسم شركة «جوبي»، أن دبي تظهر التزاماً قوياً بأن تكون من الرواد العالميين في اعتماد تقنية الطائرات العمودية. وقال الناطق: «فازت الشركة بالحق الحصري لتشغيل خدمة التاكسي الطائر في دبي لمدة 6 سنوات، وتم توقيع اتفاقية مع حكومة دبي، وذلك على هامش القمة العالمية للحكومات». وشدد على أن لدى حكومة دبي رؤية واضحة حول كيفية دمج هذه التقنية الجديدة مع وسائل النقل الحالية.

كما أشار التقرير بما نص عليه إطار الاتفاقية بين شركة «آرتشر»، و«أبوظبي للاستثمار»، على قيام الأخير بدعم عمليات شركات الطيران. وترى شركة «إي هانغ» أيضاً، أن الإمارات تتوافق تماماً مع معاييرها لإطلاق الخدمة.

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