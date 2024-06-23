تايلاند تتطلع لاستثمار موانئ دبي العالمية بمشروع «الجسر البري»

المصدر: (دبي – مصطفى درويش)

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعمل الحكومة التايلاندية على تكثيف الجهود لتأمين تمويل لمشروع الجسر البري الطموح، وهو عبارة عن مبادرة للبنية التحتية بقيمة 28 مليار دولار تهدف إلى ربط خليج تايلاند ببحر أندامان.

والتقى نائب رئيس الوزراء ووزير النقل، سوريا جوانجرونجروانجكيت، أخيراً، مع مسؤولين تنفيذيين من موانئ دبي العالمية، لاستكشاف إمكانيات التمويل المشترك.

وتشير تقارير، إلى أن اهتمام موانئ دبي العالمية يسلط الضوء على الجاذبية الدولية لمشروع الجسر البري. وفي عام 2008، كانت الشركة تعاونت مع الحكومة التايلاندية في دراسة جدوى لتطوير ميناء على ساحل بحر أندامان وجسر اقتصادي يربطه بخليج تايلاند.

ويقوم مشروع الجسر البري، على إنشاء ميناء في رانونج (بحر أندامان) وآخر في شومفون (خليج تايلاند)، تربطها شبكة من السكك الحديدية والطرق عالية السرعة. وتنقسم التكلفة المقدرة إلى 9.1 مليارات دولار لميناء رانونج، و8.5 مليارات دولار لميناء شومفون، و10 مليارات دولار لربط البنية التحتية.

ومن المتوقع أن يقدم المشروع فوائد اقتصادية كبيرة، وأن يتجاوز معدل العائد 10 % سنوياً. والمشروع قيد الدراسة حالياً، وأكملت وزارة النقل التايلاندية حملات ترويجية للمستثمرين المحليين والأجانب.

ويجري إعداد مسودة قانون منطقة التنمية الاقتصادية الخاصة الجنوبية لتحفيز الاستثمار وتبسيط العملية وتأمين الاستثمارات، خصوصاً من اللاعبين الرئيسيين مثل موانئ دبي العالمية، سيكون حاسماً لنجاح مشروع الجسر البري. وتتمتع مبادرة البنية التحتية الطموحة هذه بالقدرة على تحويل المنطقة الجنوبية من تايلاند إلى مركز لوجستي رئيسي ومحرك اقتصادي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز