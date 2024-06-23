فندق إديشن أبوظبي الوجهة الأمثل للاستمتاع بأجمل تجارب الإقامة

المصدر: أبوظبي - البيان

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فتح افتتاح فندق إديشن أبوظبي الفرع الأول الذي تم إطلاقه لعلامة إديشن في منطقة الشرق الأوسط، فصلاً جديداً في عالم الفخامة العاصمة الإماراتية أبوظبي. ويتميز الفندق بتصميمه الرائع وإطلالته البحرية وسط شبه جزيرة البطين، وهو ثمرة التعاون بين إيان شراجر، المصمم الرائد للفخامة المعاصرة، وشركة ماريوت الدولية.

ويحتضن الفندق 198 غرفة ضيوف وجناحاً، إلى جانب 57 مسكناً حصرياً. ويتمتع الفندق بموقع استراتيجي على بعد 20 دقيقة من متحف اللوفر أبوظبي وشاطئ السعديات، و35 دقيقة فقط من جزيرة ياس، مما يوفر إطلالات خلابة على الخليج العربي والمرسى النابض بالحياة. ويضم الفندق مطاعم مميزة تشمل مطعم ماركت مع قائمة طعام مبتكرة وصحية.

ويقدم مطعم أوك روم قائمة واسعة من المأكولات البريطانية التقليدية وشرائح اللحم الشهية، في حين يوفر ركن لايبراري المأكولات الخفيفة الشهية. ويتميز مطعم ألبا تيراس بموقعه على جانب المرسى، ويقدم أطباقاً مستوحاة من المطبخ المتوسطي. وهناك مجموعة متنوعة من المرافق المخصصة للفعاليات.

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