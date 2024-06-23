دار «كريد» تطلق عطر «كوين أوف سيلك»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت دار «كريد» إطلاق عطر «كوين أوف سيلك»، المستوحى من أناقة الحرير، الذي اشتهر عبر الزمان بجماله الأخّاذ وملمسه الناعم.

وتم ابتكار العطر Queen of Silk، بمكوّنات عالية الجودة، تنقلك إلى أحضان الأراضي التي عبَرها الحرير في ما مضى. فهو يزاوج ما بين نفحات زهرة العبقة الصينية، والباتشولي الجاوي، والمسك الرومي، ونغمات خشب الأرز والعود، مع لمسة الفانيلا الناعمة المُستقدمة من مدغشقر، ونسمة العنبر الغني.

وكما الحرير الفاخر، الذي جذب الجميع إليه بفضل مزاياه المتكاملة، يمزج العطر ما بين المتانة والنعومة، وما بين الحيوية والتلاشي، ليعانق البشرة بلمسة لطيفة، تعبق بأريج آسر، يفيض إشراقاً وشاعريةً. وبدأ توفير العطر مؤخراً في كافة البوتيكات التابعة لدار كريد، ووكلاء بيع منتجات العلامة.

وبدأت قصة الدار في عام 1760، حينما انطلقت بصفتها شركة خياطة جديدة في لندن، وصمّمت قفازَين معطّرَين من الجلد للملك جورج الثالث. وتستخدم الدار مكوّنات طبيعية عالية الجودة. فالقيّمون على الدار يجوبون العالم بحثاً عن أجود المواد، كالورد من بلغاريا وفرنسا وتركيا والمغرب، والياسمين والمسك الرومي من الهند، والسوسن من فلورانس، وخشب الفيتيفر من هايتي، والبرغموت من كالابريا، والبنفسج من بارما.

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