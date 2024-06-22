الطلب على عقارات دبي يأتي من كل مكان

المصدر: دبي – مصطفى درويش

ت + ت - الحجم الطبيعي

حافظت قيمة المنازل في دبي على الارتفاع لمدة 15 ربعاً متتالياً، كما صعدت بنسبة 20% للسنة المنتهية في شهر مايو، وذلك وفقاً لشركة «كوشمان آند ويكفيلد كور». ومن جانبها، ارتفعت الإيجارات لمدة 13 ربعاً متتالياً.

ونقلت بلومبيرغ عن براثيوشا جورابو، رئيسة الأبحاث والاستشارات في الشركة قولها: «الطلب يأتي من كل مكان». وأضافت «لقد تجاوزت الأسعار في معظم المناطق الآن ذروتها في عام 2014 وما زالت تنمو مع استمرار قدوم المشترين من أوروبا والهند ودول جنوب آسيا الأخرى».

من جانبه، أكد تقرير لشركة الاستشارات العقارية العالمية «سي بي آر إي»، أن سوق العقارات في دبي يحافظ على نشاطه وانتعاشه القوي. وقال تيمور خان، رئيس الأبحاث في شركة الاستشارات العقارية «سي بي آر إي» إن «الأسعار مستمرة في الارتفاع»، مشيراً إلى أنه «سواء كان المقيمون جدداً أو منذ فترة طويلة، فإن معظمهم يشترون الآن». وحققت دبي رقماً قياسياً في المعاملات العقارية في عام 2023، وفقاً لشركة الاستشارات العقارية «نايت فرانك إل إل بي»، وفي الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، سجلت المدينة بالفعل معاملات عقارية بقيمة 89.2 مليار درهم.

وارتفعت الأسعار على مستوى المدينة بنسبة 60% منذ نهاية عام 2020، بينما قفزت الإيجارات بنسبة عالية للغاية بلغت 83%، وفقاً لحسابات شركة «كوشمان آند ويكفيلد كور». وكان هذا الانتعاش مدعوماً بتدفق المستثمرين الأثرياء الذين يسعون إلى حماية أصولهم، وأصحاب الملايين من العملات المشفرة، والهنود الأثرياء الذين يبحثون عن منزل ثان. كما اجتذب تعامل الحكومة مع الوباء وتسهيلات التأشيرات المزيد من المشترين الأجانب.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز