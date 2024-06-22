9.19 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: (دبي ـ مشعل العباس)

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سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، الأسبوع الماضي، أكثر من 9.19 مليارات درهم عبر 2569 صفقة، حيث شهدت الدائرة تسجيل أكثر من 2115 مبايعة بقيمة 6.59 مليارات درهم، و395 صفقة رهون عقارية بقيمة 2.42 مليار درهم، و59 معاملة هبة بقيمة 180 مليون درهم.

وتوزعت صفقات المبيعات الأسبوعية على 371 مبايعة لأراضٍ، و1609 مبايعات لوحدات سكنية، و135 مبايعة لمبانٍ، فيما توزعت صفقات الرهون على 69 رهناً لأراض، و378 رهناً لوحدات سكنية، و52 رهناً لمبانٍ.

وحلت الخليج التجاري في صدارة المناطق في قيمة المبايعات بـ 565 مليون درهم نتجت عن 184 صفقة، وجاءت ثانياً منطقة وادي الصفا 7 عبر 75 صفقة بقيمة 451 مليون درهم، وثالثاً منطقة ند الشبا الأولى عبر 38 صفقة بقيمة 385 مليون درهم، ورابعاً منطقة نخلة ديرة عبر 32 صفقة بقيمة 378 مليون درهم، وخامساً منطقة وادي الصفا 5 عبر 69 صفقة بقيمة 370 مليون درهم.

وشهد السوق العقاري خلال الأسبوع، صفقتي رهن لقطعتي أرض في منطقة الخليج التجاري بقيمة 1.5 مليار درهم، وتم بيع شقة سكنية على المخطط في منطقة نخلة جميرا بقيمة 74 مليون درهم، إلى جانب بيع شقة أخرى على المخطط في المنطقة نفسها بقيمة 34 مليون درهم.

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