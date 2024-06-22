ارتفاع الأسهم المحلية و«سوق دبي» يخترق 4000 نقطة مجدداً

المصدر: (دبي – البيان)

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شهدت مؤشرات الأسهم المحلية موجة من الصعود الجماعي، أمس، في ختام أسبوع التداول، وصعد سوق دبي إلى 4012.19 نقطة أو 0.64 %، ومؤشر سوق أبوظبي إلى 9013.07 نقطة أو 0.70 %، وأغلق «ناسداك دبي» عند 3436.5 نقطة أو 0.95 %.

وصعد سوق دبي ليغلق في المنطقة الخضراء ومخترقاً حاجز 4000 نقطة مجدداً، بدعم ثقة المستثمرين وعمليات الشراء القوية على باقة من الأسهم القيادية، مع تداولات إجمالية 383 مليون درهم، فيما بلغت كمية التداول 188.8 مليون سهم عبر 9249 صفقة.

وخلال الأسبوع، زاد مؤشر سوق دبي 28 نقطة وبنسبة 0.7% مقارنة بآخر جلسات جلسة الأسبوع قبل الماضي. ومن بين 41 شركة تم تداول أسهمها، ارتفعت أسهم 23 شركة، وانخفضت 12 شركة، بينما استقرت أسعار 6 شركات. وأغلق سهم إعمار العقارية مرتفعاً 0.9% عند 7.90 دراهم، وبتداولات تجاوزت 13 مليون سهم.

وتصدر سهم دريك أند سكل قائمة الشركات الأكثر تداولا، مرتفعاً 3.6% عند 0.373 درهم، وبتداولات قاربت 96 مليون سهم. وأغلق مؤشر سوق أبوظبي، أمس، مرتفعاً عند 9013 نقطة، وبتداولات قاربت قيمتها 1.5 مليار درهم.

وخلال الأسبوع، ارتفع المؤشر 80 نقطة وبنحو 0.9% مقارنة بآخر جلسات الأسبوع قبل الماضي. ومن بين 75 شركة تم تداول أسهمها، أمس، ارتفعت أسهم 28 شركة، بينما انخفضت 32 شركة واستقرت 15 شركة.

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