20 % نمواً متوقعاً لمبيعات عقارات دبي صيف 2024

المصدر: دبي - البيان

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توقع تقرير اقتصادي أن يشهد السوق العقاري في دبي موسم مبيعات قياسي في صيف 2024، مستفيداً من استمرار الحوافز الداعمة للطلب. وأوضح تقرير أعدته «دبليو كابيتال» المتخصصة في قطاع الوساطة العقارية في دبي أن مبيعات العقار في موسم الصيف الحالي قد ترتفع بين 15-20% لتصل إلى أكثر من 120 مليار درهم في صيف 2024، قياساً على مبيعات بقيمة 102 مليار درهم في صيف 2023، وما يقارب ضعف المبيعات في صيف 2022، والتي بلغت نحو 68 مليار درهم.

وأضاف: «إنه من المتوقع أن يواصل السوق العقاري أداءه القوي مع جني ثمار ريادة دبي العالمية، بعد تسجيله مبيعات تاريخية تجاوزت 400 مليار درهم في العام 2023، مرجحة أن تتراوح مبيعات العام الحالي بين 450 ملياراً إلى 500 مليار درهم».

وسجل السوق مبيعات قياسية في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024، مؤكداً حالة الزخم في السوق بعد أن حققت قفزة 25.4% لتصل إلى 186.87 مليار درهم، مقابل 148.96 مليار درهم في الفترة المماثلة من عام 2023.

وأضاف التقرير: إن السوق العقاري في دبي شهد تنفيذ 65 ألفاً و890 مبايعة خلال الفترة الممتدة من يناير وحتى مايو مقارنة بـ50 ألفاً و592 صفقة بيع في الفترة نفسها من 2023 بنمو 30.2%، بحسب ما أظهرته بيانات دائرة الأراضي والأملاك.

وسجل القطاع العقاري في دبي أعلى أداء شهري على الإطلاق في المبيعات خلال مايو بعد تسجيل نحو 45.79 مليار درهم، بنمو بلغ 35.3% مقارنة بنحو 33.84 مليار درهم المسجلة في مايو 2023، ومتخطية الرقم القياسي السابق لشهر واحد في نوفمبر الماضي بقيمة 42 مليار درهم.

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