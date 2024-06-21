"دبليو كابيتال": 120 مليار درهم مبيعات متوقعة لعقارات دبي في صيف 2024

المصدر: دبي – البيان

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توقعت"دبليو كابيتال"، أن يشهد السوق العقاري في دبي موسم مبيعات قياسي في صيف 2024، مستفيدًا من استمرار الحوافز الداعمة للطلب.

وذكرت "دبليوكابيتال" في تقرير، أن مبيعات العقار في موسم الصيف الحالي قد ترتفع بنسبة 15-20% لتصل إلى أكثر من 120 مليار درهم في صيف 2024، قياسًا على مبيعات بقيمة 102 مليار درهم في صيف 2023، وما يقارب ضعف المبيعات في صيف 2022 والتي بلغت نحو 68 مليار درهم.

وتوقعت "دبليو كابيتال"، أن يواصل السوق العقاري يواصل أداءه القوي مع جني ثمار ريادة دبي العالمية، بعد تسجيله مبيعات تاريخية تجاوزت 400 مليار درهم في العام 2023، مرجحة أن تتراوح مبيعات العام الحالي بين 450 مليارًا إلى 500 مليار درهم.

وسجل السوق مبيعات قياسية في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024 دليل على حالة السوق، بعد أن حققت قفزة بنسبة 25.4% لتصل إلى 186.87 مليار درهم، مقابل 148.96 مليار درهم في الفترة المماثلة من عام 2023.

وأفاد بأن السوق شهد تنفيذ 65 ألفًا و890 مبايعة خلال الفترة الممتدة من يناير وحتى مايو 2024 مقارنة بـ50 ألفًا و592 صفقة بيع في الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو بلغ 30.2%، وفق ما أظهرته بيانات دائرة الأراضي والأملاك.

وسجل القطاع العقاري في دبي أعلى أداء شهري له على الإطلاق من حيث المبيعات خلال مايو، وذلك بعد تسجيل ما قيمته 45.79 مليار درهم، بنمو بلغ 35.3% مقارنة بنحو 33.84 مليار درهم المسجلة في مايو 2023، ومتخطية الرقم القياسي السابق لشهر واحد في نوفمبر الماضي بقيمة 42 مليار درهم.

وقال وليد الزرعوني رئيس شركة "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية،إن مبيعات القطاع العقاري في دبي تتجه لتسجيل مستويات قياسية خلال موسم الصيف، مضيفًا أن السوق يشهد حالة من النضج خلال السنوات الأخيرة، لذا يشهد كل موسم صيف مبيعات أعلى من العام الذي يسبقه.

وأوضح أن صيف 2024 يتمتع بأوضاع أكثر ملاءمة تشجع على ضخ السيولة في السوق العقاري، مع اتجاه العملاء سواء من الأجانب أو المقيمين إلى اقتناء وحدة سكنية قريبة من الشواطئ والأماكن الترفيهية الخاصة بالألعاب المائية، نظرًا لحرارة الصيف الشديدة.

وكشف وليد الزرعوني، عن ارتفاع عدد المشاريع العقارية المطروحة خلال العام الحالي، وسط رغبة قوية من المطورين العقاريين لاقتناص حصة من الطلب الكبير داخل السوق.

وأكد وليد الزرعوني، أن الفرصة لا تزال سانحة للاستثمار العقاري في دبي التي تتفوق حاليًا على أكبر أسواق العقارات، وتقدم مكاسب أكثر من غيرها للمستثمرين، وسط آفاق نمو قوية أفضل من كثير من الأصول الاستثمارية الأخرى التي تعاني الاضطرابات وأخطار عدم اليقين، فعقارات دبي ما زالت تقدم أفضل العوائد قياسًا بدول المنطقة، أو حتى مقارنة مع بقية الدول.

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