موانئ دبي العالمية تستكمل توسعة في ميناء كالاو بقيمة 400 مليون دولار

المصدر: البيان

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أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، المزوّد العالمي الرائد للخدمات اللوجستية وحلول سلاسل التوريد الذكية المتكاملة، عن استكمال مشروع توسعة ضخم بقيمة 400 مليون دولار في ميناء كالاو في جمهورية بيرو، لتعزيز قدرة مناولة الحاويات في المحطة الجنوبية للميناء بنسبة 80%، وترسيخ مكانة كالاو كبوابة رئيسية للتجارة العالمية على الساحل الغربي لقارة أمريكا الجنوبية.

وركّز مشروع توسعة "بايسنتينيال بير" على زيادة طول الرصيف من 650 متر إلى 1050 متر، مما يجعل كالاو أحد الموانئ القليلة في أمريكا الجنوبية القادرة على استيعاب ثلاث سفن، أو سفينتين ضخمتين، في وقت واحد.

ومن جهة أخرى، فقد رفع المشروع قدرة المناولة من 1.5 مليون حاوية نمطية (قياس 20 قدماً) إلى 2.7 مليون حاوية نمطية سنوياً، كما تمت أيضاً توسعة ساحة الحاويات لتصل مساحتها الإجمالية إلى 40 هكتار

ويأتي مشروع توسعة ميناء كالاو في إطار طموحات "دي بي ورلد" للتوسّع في أمريكا اللاتينية، والتي تمّ الإعلان عنها خلال الشهر الماضي. كما يساهم هذا المشروع في الارتقاء بمستوى الكفاءة في ميناء كالاو وتعزيز مكانته كمركز لوجستي رئيسي على مستوى المنطقة بأكملها، نظراً لقربه من العاصمة ليما، وتكامله مع حركة النموّ التي يشهدها مطار خورخي تشافيز الدولي.

وبهذه المناسبة، قال سعادة سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد": "نفخر بالمساهمة في تحقيق مستقبل أكثر استدامة في بيرو وللتجارة العالمية. ويُعدّ مشروع توسعة "بايسنتينيال بير" إنجازاً تاريخياً لنا في بيرو، مع استثمارنا البالغ 400 مليون دولار، والذي يؤكد على التزامنا الثابت بدعم النموّ الاقتصادي في المنطقة وتعزيز مكانة كالاو اللوجستية الرائدة، باعتبارها مركزاً تجارياً يُرسّخ معايير جديدة لعمليات الموانئ المستدامة في أمريكا الجنوبية".

ومن جانبه، قال كارلوس ميرينو، الرئيس التنفيذي لـ "دي بي ورلد" في بيرو والإكوادور: "يمثل استكمال مشروع توسعة "بايسنتينيال بير" نقطة تحوّل للاقتصاد في بيرو، والتي يعتبر ميناء كالاو مركزها الاقتصادي؛ حيث تتمّ من خلاله مناولة أكثر من 90% من البضائع المنقولة بالحاويات في البلاد، كما يتمّ نقل 60% من تلك البضائع عبر المحطة الجنوبية. وتساهم هذه التوسعة في تعزيز قدرتنا وكفاءتنا التشغيلية إلى حدّ كبير. وبالتعاون مع موانئ "دي بي ورلد" الأخرى في المنطقة، سيساهم هذا المشروع في تمكين التزامنا بتطوير قدرات الاتصال والحيوية الاقتصادية في بيرو والمنطقة بأكملها".

وإلى جانب توسعة الرصيف وقدرات مناولة الحاويات، يضيف المشروع إلى المحطة الجنوبية في ميناء كالاو أيضاً أحدث المعدّات العاملة بالطاقة الكهربائية؛ بما في ذلك 15 رافعة و20 مركبة نقل داخلية، لتكون بذلك أول محطة ميناء في العالم تمتلك أسطول معدّات بهذا الحجم.

وأضاف ميرينو: "مع إدخال أحدث المعدّات العاملة بالطاقة الكهربائية، وتطبيق الممارسات المستدامة، نُمهّد الطريق أمام مستقبل تجارة عالمية أكثر كفاءة واستدامة. ولن تقتصر هذه التوسعة على زيادة القدرة الاستيعابية للمحطة فحسب؛ بل ستساهم أيضاً بوضع معيار جديد للبنية التحتية في موانئ أمريكا الجنوبية"

ولتعزيز التحوّل نحو الطاقة المستدامة في بيرو، تمتلك المحطة الجنوبية في ميناء كالاو الآن أول محطة شحن كهربائية للمركبات في أمريكا اللاتينية بقدرة 2 ميجاوات، لدعم أسطول "دي بي ورلد" من مركبات النقل الداخلي الكهربائية، والمساهمة في خفض أكثر من 2,000 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

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