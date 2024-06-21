2.38 مليار تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: (دبي - البيان)

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سجلت التصرفات العقارية في دبي، أمس، 2.38 مليار درهم عبر 788 صفقة. وتم تسجيل 575 مبايعة بقيمة 2.01 مليار درهم، منها 119 مبايعة لأراضٍ، و424 مبايعة لوحدات سكنية، و32 مبايعة لمبانٍ.

وتصدرت وادي الصفا 3 المناطق من حيث القيمة بـ 303 ملايين درهم عبر 12 صفقة، وجاءت ثانياً وادي الصفا 5 بقيمة 171 مليون درهم عبر 34 صفقة، وثالثاً منطقة نخلة جميرا بـ 133 مليون درهم عبر 9 صفقات، ورابعاً منطقة مدينة الحبية الرابعة عبر 9 صفقات بقيمة 93 مليون درهم.

وسجلت صفقة بيع قطعة أرض مخصصة لمدرسة في منطقة منخول بقيمة 77 مليون درهم، وبيع شقة على الخريطة في منطقة نخلة جميرا، ضمن مشروع «أورلا إنفينيتي من أمنيات» بقيمة 74 مليون درهم، وتم بيع شقة أخرى على المخطط في نفس المنطقة ضمن «Armani Beach Residences At Palm Jumeirah»، بقيمة 34 مليون درهم. وسجلت قدرها 294 مليون درهم عبر 186 معاملة، منها 23 رهناً لأرض، و147 رهناً لوحدات سكنية، و16 رهناً لمبانٍ، كما تم تسجيل 27 هبة بقيمة 81 مليون درهم.

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