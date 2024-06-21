«الإمارات دبي الوطني»: 3 مدارس تفوز في تحدي «مشروع فسحة التصميم»

المصدر: دبي - البيان

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أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، عن الفائزين في تحدي مشروع فسحة التصميم لعام 2024 التي أقيمت بالتعاون مع معهد دبي للتصميم والابتكار. وتؤكد هذه المبادرة التزام البنك بدعم الابتكار وتنمية الجيل القادم من المواهب الإقليمية من خلال إطلاق العنان لطاقاتهم الكامنة لحل المشكلات بطرق إبداعية في مجال الخدمات المالية. ويعتبر «مشروع فسحة التصميم» أكبر تحدي تصميم لطلاب المدارس الثانوية في دولة الإمارات، ويوفر منصة تعليمية ديناميكية للمبتكرين الشباب لاكتساب الخبرة العملية من خلال حل تحديات حقيقية في مجال التصميم التي يطرحها قادة القطاع.

وتعاون بنك الإمارات دبي الوطني هذا العام مع معهد دبي للتصميم والابتكار للارتقاء بالتفكير التصميمي واستكشاف حلول مبتكرة لتجارب المستخدمين التي تلهم العملاء وتمكنهم من تحقيق أهدافهم.

وقد جمع التحدي بين المصممين الطلاب الطموحين في إطار برنامج «خطوة» التابع لدائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي والمبدعين الشباب في «بون للتعليم»، وهي شركة استشارات تعليمية واستوديو لتصميم برامج تمكين الشباب، حيث تم طرح عدد من التحديات أمامهم لتصميم نماذج أولية لحلول مصرفية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم تجارب سلسة للعملاء. «مشروع فسحة التصميم» لعام 2024 – الفائزون في تحدي بنك الإمارات دبي الوطني

- الفئة الذهبية: مدرسة عائشة بنت أبي بكر، وذلك عن تطبيق للتوعية والتثقيف المالي مدعوم بالذكاء الاصطناعي لتمكين المستخدمين من تحقيق أهدافهم المالية.

- الفئة الفضية: مدرسة أبوظبي الهندية، وذلك عن تطبيق يركز على الرفاهية المالية ويتتبع الأهداف المالية من خلال إعداد الميزانية وإدارة الديون.

- الأكثر ابتكاراً: مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وذلك عن نظام مكافآت مدمج وسهل الاستخدام للادخار من TBMECA، ومزود بحوافز من خلال بطاقات هدايا مخصصة مدمجة في تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك «ENBD X» الحالي.

وقال سعود الضوياني، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «انطلاقاً من مكانة بنك الإمارات دبي الوطني كعلامة تجارية رائدة في مجال الخدمات المالية، فإنه يسعى لتشكيل مستقبل الخدمات المصرفية ومساعدة العملاء على تحقيق أهدافهم من خلال توفير حلول مصرفية رقمية تمكينية ومبتكرة».

وقال هاني عصفور، نائب الرئيس لشؤون الابتكار والشراكات المؤسسية في معهد دبي للتصميم والابتكار: «هناك حاجة إلى وجود مصممين ماهرين لابتكار الحلول وتصدر المشهد بينما نعمل على تشكيل مستقبل رقمي وشامل ومستدام للجميع. ويسهم تعاون معهد دبي للتصميم والابتكار مع بنك الإمارات دبي الوطني في تحدي «مشروع فسحة التصميم» لهذا العام في سد الفجوة بين الأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص».

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